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Новым премьером России будет Мишустин: кто он такой

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  • 15.01.2020, 20:09
  • 5,326
Новым премьером России будет Мишустин: кто он такой
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин – действующий глава Федеральной налоговой службы РФ.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность премьер-министра – действующего главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что предварительно Путин встретился с Мишустиным и получил его согласие.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, женат, имеет троих сыновей, пишет liga.net.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории, а позднее главой правления Международного компьютерного клуба (МКК), цель которого формулировалась как "привлечение передовых западных информационных технологий в страну".

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы России. Затем работал в ранге замминистра РФ по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости в составе Минэкономразвития России, главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и занялся бизнесом в области инвестиций: с 2008 по 2010 год – президент UFG Capital Partners.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России.

С 6 апреля 2010 года – глава ФНС РФ.


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