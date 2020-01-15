Австралии понадобится 100 лет для полного восстановления 15.01.2020, 20:31

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Последствия пожаров в Австралии

Фото: EPA

Дым от пожаров может влиять на атмосферные условия во всем мире.

Австралии понадобится 100 лет, чтобы полностью восстановиться после пожаров. Об этом пишет liga.net со ссылкой на The Sun.

В результате пожаров, по данным издания, погибло не менее 28 человек, было разрушено более 2 000 домов.

Представитель NASA рассказал, что пожары вызвали появление большого количества так называемых пирокумулонимбусов - вызванных огнем гроз, от которых дым распространяется в стратосферу на высоту 11 миль. Оказавшись в стратосфере, дым может распространяться за тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире.

NASA отмечает, что дымные шлейфы от огня совершают полный оборот вокруг земного шара, дым также "затуманил небо" в Южной Америке, а в Новой Зеландии небо "резко изменило цвет", а также наблюдаются серьезные проблемы с качеством воздуха.