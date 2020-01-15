США и Китай подписали торговое соглашение 15.01.2020, 21:42

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Фото: reuters

Трамп назвал соглашение «историческим».

В среду, 15 января, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе церемонии в Белом доме подписали частичное торговое соглашение.

Трансляция ведется на канале Белого дома в YouTube.

В ходе церемонии Трамп назвал соглашение «историческим». Он считает его «важным шагом» в сторону справедливой торговли с Китаем, передает «Новое время».

«Я хочу поблагодарить Си Цзиньпина за его сотрудничество и партнерство на протяжении всего этого очень сложного процесса. Наши переговоры были сложными, честными и уважительными. Они привели нас к этому действительно невероятному прорыву, который многие считали невозможным», — сказал глава Белого дома, добавив, что вскоре намерен посетить Китай.

Трамп в очередной раз заявил, что несправедливая торговая политика Китая вредила американским компаниям на протяжении десятилетий. По его мнению, соглашение принесет «огромные выгоды для обеих стран».

«Китай взял на себя существенные обязательства в отношении защиты американских идей, коммерческой тайны, патентов и торговых марок… Китай также будет решительно бороться с распространением пиратских и контрафактных товаров, что является большой проблемой для многих людей в зале», — отметил он.

По словам Трампа, китайские власти также согласились не требовать от компаний передавать технологии для получения лицензии на ведение бизнеса в стране.

Глава Белого дома добавил, что Китай в 2020—2021 годах увеличит импорт из США на $200 млрд, в том числе сельскохозяйственной продукции — на сумму $50 млрд, промышленных товаров — $75 млрд, энергоносителей — $50 млрд, услуг (включая финансовые) — $40−50 млрд.

Трамп подчеркнул, что соглашение предусматривает серьезные ограничения для девальвации валюты.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе церемонии зачитал письмо от Си Цзиньпина. Глава Китая отметил, что заключение предварительного торгового соглашения выгодно США, Китаю и миру в целом. Си Цзиньпин добавил, что дальше обе стороны должны по настоящему серьезно заняться имплементацией соглашения".

Договоренность о заключении «первой фазы» торговой сделки была достигнута в середине декабря. Ей предшествовало 18-месячное противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира.

As the White House prepares for the signing of "phase one" trade deal between China and the U.S., staff place the deal to be signed on each desk.#ChinaUS pic.twitter.com/SDkDAn345C — CGTN (@CGTNOfficial) 15 stycznia 2020

Трамп и Лю Хэ подписали 86-страничный документ в ходе церемонии, на которую пригласили больше 200 гостей, в том числе чиновников, дипломатов и представителей деловых кругов. Соглашение пока не обнародовано. Ожидается, что его опубликуют сегодня.

В рамках договоренности США отменили запланированное на 15 декабря введение 15%-ных пошлин на ряд товаров из Китая на сумму $160 млрд. Речь идет в том числе о мобильных телефонах, игрушках и ноутбуках китайского производства. Кроме того, 15%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $120 млрд, включая плоскопанельные телевизоры, беспроводные наушники и обувь, будут снижены до 7,5%. Пекин в ответ пообещал в 2020—2021 годах увеличить на $200 млрд импорт из США сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, энергоносителей и услуг. Это поможет сократить дефицит торгового баланса США с КНР, который достиг пика в $420 миллиардов в 2018 году.

Bloomberg отмечает, что дальнейшее снижение пошлин на товары китайского импорта стоимостью $360 млрд будет зависеть от того, выполняет ли Пекин условия торгового соглашения. По словам источников издания, пошлины будут снижены не раньше чем через 10 месяцев после сегодняшней церемонии, то есть уже после президентских выборов в США. 25%-ные пошлины на используемые американскими компаниями китайские промышленные товары и компоненты стоимостью $250 млрд остаются в силе.

Дата начала переговоров относительно «второй фазы» торгового соглашения пока не назначена. Китайская газета Global Times написала в среду со ссылкой на источник, что переговоры по поводу «второй фазы» торговой сделки могут не начаться в ближайшее время.