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NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за 140 лет наблюдений

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  • 15.01.2020, 22:11
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за 140 лет наблюдений

Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за рекордной концентрации парниковых газов.

Прошлый год признан самым теплым за все 140 лет наблюдений, об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, опубликованные на его сайте. В публикации утверждается, что эта информация совпадает с результатами исследования NASA, где провели независимые измерения, передает РБК.

Средняя температура по всему земному шару в 2019 году была на 1,71 градуса по Фаренгейту (0,95 °C) выше среднего уровня XX века и на 0,07 градуса по Фаренгейту (0,04 °C) выше, чем в 2016 году.

Метеорологи констатировали также, что средние температуры за пятилетний (2015–2019) и десятилетний (2010–2019) периоды были самыми высокими за всю историю наблюдений. Ожидается, что эта тенденция сохранится из-за рекордной концентрации парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.

Отмечается, что декабрь 2019 года стал вторым после декабря 2015 года самым теплым месяцем: средняя температура на 1,89 градуса по Фаренгейту (1,05 °C) превысила температуру, зафиксированную в прошлом столетии. Кроме того, в прошлом году в некоторых частях Центральной Европы, Азии, Австралии, юга Африки (включая остров Мадагаскар), Новой Зеландии, Мексики, Аляски и восточной части Южной Америки были зафиксированы рекордно высокие средние температуры.


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