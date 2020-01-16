Что задумал Путин? 20 Андрей Пионтковский

16.01.2020, 9:20

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Андрей Пионтковский

Президент РФ последние 20 лет своей жизни пытается решить только одну сверхзадачу.

Все, что делает В.В.Путин последние 20 лет своей земной жизни направлено, прежде всего, на решение одной сверхзадачи – пожизненного сохранения своей личной власти.

Между тем пункт 3 статьи 81 Конституции РФ гласит:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Из этого положения Конституции РФ следует, что известное нам одно и то же лицо незаконно заняло пост Президента РФ в 2012 и 2018 годах. Однако в силу предательства Конституции ее хранителем – Конституционным судом – восторжествовала лукавая интерпретация словечка "подряд".

Но даже эта интерпретация не позволяет известному лицу занять в 2024 году известный пост третий раз подряд.

Поэтому ожидаемым было изменение Конституции: либо снятие любых ограничений на сроки президентской власти, либо создание иного по названию поста с диктаторскими полномочиями. Либо, наконец, экзотический, но вполне реальный вариант создания нового государства с новой Конституцией.

Решение о конкретном способе сохранения власти ожидалось позднее, но неожиданно прозвучало сегодня за 4 года до дня Х. И оно в известном смысле окончательное. Всенародный референдум об изменении Конституции слишком сильное средство, чтобы сначала его распиарить, а потом через годик-полтора слить и придумывать что-то свеженькое.

Так что же они там наверху решили?

Начну, как я часто делаю в последнее время, с цитаты самого осведомленного нашего "крота" на вершинах российской власти:

Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом.

Да, действительно, внешне он наделяет Госдуму и Совет Федерации декоративными полномочиями, создает Госсовет, но как некий клуб губернаторов и не более того. Ни одна из этих структур не тянет на вместилище будущего Елбасы. Напротив, реально усиливаются и так уже огромные полномочия Президента (он получает право увольнять членов Конституционного и Верховного судов, назначать прокуроров без всякого согласования с регионами).

Он что работает на какого-то другого парня, чтобы передать ему власть в 2024 голу? И параллельно единственного такого проверенного в деле парня выбрасывает как щенка под лавку с поста премьер – министра?

Нет, ААВ прав, он собирается остаться президентом. И я объясню вам как.

Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум:

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Как замечательно выстроена тональность. (Кстати, дословно ту же фенечку он мельком пробросил месяц назад и на своей "пресс-конференции".)

Знает отец родной, что в обществе обсуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сранные бухтели про "подряд", петиции собирали, запросы посылали. А теперь он как просвещённый правитель сам это словечко "подряд" из Конституции убирает. "Подряд" ему очень помогло в 2012-ом и 2018-ом, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.

Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п.3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024-2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят, а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а он пятый раз лезет?!

Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза.

А по новой – более демократической – вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 годы. Или с 2024 по 2030 , а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 лет стукнет.

А не проще было бы полностью убрать п.3 ст.81 из Конституции. Нет не проще. Это был бы вопрос более чем принципиальный. И неизвестно еще, чем бы закончился референдум о пожизненном правлении одного и того же лица. А пустячок о словечке "подряд" просто никто и не заметит.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru