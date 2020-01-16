Американские военные возобновили совместные операции с Ираком 16.01.2020, 8:05

Решение пока не было оглашено официально.

В среду, 15 января, американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией Исламское государство в Ираке.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух военных чиновников США.

По словам одного из источников, военные хотели продолжить операции против ИГ как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победе после того, как совместные военные действия США и Ирака были приостановлены.

Сообщается, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде. Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это — вопрос ближайшего времени.

Источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.

Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах.

Также отсутствует информация о том, поддержали ли эту идею в официальном Багдаде.

В ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».

Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

В свою очередь парламент Ирака 5 января проголосовал за резолюцию о немедленном прекращении иностранного военного присутствия в стране. Документ обязывает правительство попросить Вашингтон о выводе американских войск.