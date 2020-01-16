Соболенко обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде 3 16.01.2020, 8:08

ФОТО: JIMMIE48

За выход в финал наша теннисистка сразится с 19-летней украинкой Даяной Ястремской.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла румынку Симону Халеп в четвертьфинале турнира категории «Премьер» в Аделаиде со счетом 6:4, 6:2, сообщают naviny.by.

За выход в финал наша спортсменка сразится с 19-летней украинкой Даяной Ястремской.

В мировом онлайн-рейтинге Халеп занимает 3-е место, Соболенко — 12-е, Ястремская — 21-е.