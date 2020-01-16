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Поправки в Конституцию РФ напишут скандальный литератор Прилепин и казачий атаман

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  • 16.01.2020, 8:16
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Поправки в Конституцию РФ напишут скандальный литератор Прилепин и казачий атаман
Захар Прилепин

Кто еще вошел в состав «рабочей группы»?

Писатель Захар Прилепин, режиссер Карен Шахназаров и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда включены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Указ выложен на сайте Кремля, сообщает Радио Свобода.

В состав рабочей группы предложено включить российских политиков, общественных деятелей и ученых — всего 75 человек. Среди них — председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, ученый-правовед, академик РАН Татьяна Хабриева и президент благотворительного "Русфонда" Лев Амбиндер. Правоведов в списке 11 человек.

Радикальные изменения в текст конституции были предложены в среду президентом России Владимиром Путиным. Он предложил, в частности, перераспеделить властные полномочия между президентом, парламентом и не имеющим сейчас власти Государственным советом, ужесточить должностные требования для президента, федеральных чиновников и депутатов, запретить одному человеку больше двух раз избираться на пост президента и разрешить увольнять судей Конституционного и Верховного судов.

Эти изменения – самая масштабная реформа в истории российской системы власти. Перед принятием их предложено одобрить на всенародном голосовании, которое будет объявлено президентским указом.


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