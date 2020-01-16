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В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновений Гончара и Красовского

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  • 16.01.2020, 8:22
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В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновений Гончара и Красовского

Месяц назад экс-боец СОБРа Юрий Гаравский выступил с сенсационными признаниями.

Следственный комитет (СК) Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского. Об этом в среду, 15 января, сообщила Deutsche Welle Ирина Красовская. 22 декабря прошлого года она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского.

Планируется проведение следственных действий

"В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации", - сообщается в документе СК, датированном 18 декабря. Ранее, также 18 декабря, СК возобновил лишь одно дело, касающееся исчезновения 7 мая 1999 года экс-министра МВД Беларуси генерала Юрия Захаренко.

Скан ответа Следственного комитета Республики Беларусь Ирине Красовской

Двумя днями ранее медиакомпания Deutsche Welle обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к убийству экс-главы МВД Беларуси Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский просит убежище в одной из стран Западной Европы.

СК Беларуси отказался возобновлять дело исчезнувшего Завадского

Ходатайство в СК Беларуси 23 декабря подавала также Светлана Завадская - жена похищенного в Беларуси 7 июля 2000 года оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Она просила допросить в качестве свидетелей лиц, фамилии которых указал в интервью Deutsche Welle бывший собровец Гаравский. Однако СК в письме, адресованном Завадской, сообщил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

"Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002", - говорится в ответе СК Светлане Завадской. Комментируя Deutsche Welle ответ Следственного комитета, Завадская назвала его циничной отпиской. Она подчеркнула, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, однако дальнейшая судьба Дмитрия Завадского до сих пор не выяснена.

Гаравский рассказал о похищениях и убийствах критиков Лукашенко

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшим о своем участии в похищениях и убийствах критиков Лукашенко 20 лет назад.

Бывший собровец Юрий Гаравский во время интервью DW

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который занимался расследованием исчезновений белорусских критиков Лукашенко. В 2004 году Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что похищения и возможные убийства были совершены бойцами СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.


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