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Материалы по импичменту Трампа передали в Сенат

  • 16.01.2020, 8:33
Материалы по импичменту Трампа передали в Сенат
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Названы кандидатуры семи обвинителей.

Палата представителей Конгресса США в среду, 15 января, проголосовала за передачу на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату - двух статей официальных обвинений в отношении американского президента Дональда Трампа, тем самым фактически убрав последнюю преграду для запуска судебного разбирательства по вопросу об импичменте в отношении главы государства, сообщает dw.com.

В поддержку решения выступили 228 законодателей, 193 проголосовали против. Голоса в контролируемой Демократической партией нижней палате разделились по партийной линии, против передачи обвинений в Сенат выступил лишь один из демократов.

Разбирательство в отношении Трампа будет вестись по двум статьям: "о злоупотреблении властью" - в связи с его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах - Джо Байдена - и о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помещать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду запрашивавшихся демократами документов.

Названы кандидатуры обвинителей

В ходе голосования спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также назвала кандидатуры семи обвинителей в рамках импичмента Трампу. В список вошли глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Они будут представлять интересы Палаты представителей в ходе судебного процесса в Сенате. При этом речь идет, в значительной степени, о формальной процедуре.

В 100-местном Сенате, как ожидается, будет принято решение об оправдании Трампа и сохранении за ним поста президента, поскольку ни один из 53 республиканцев в верхней палате не поддерживает его отрешение от должности.

В преддверии выборов президента США

Судебное разбирательство будет транслироваться в эфире американских телеканалов, что может отразиться на рейтинге Трампа в преддверии выборов главы американского государства 3 ноября. Между тем главу Верховного суда США Джона Гловера Робертса-младшего 16 января приведут к присяге в качестве председателя по этому делу.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Украинагейт" (Ukrainegate).

В истории США процедура импичмента президенту инициировалась дважды - в 1868 году - Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. В обоих случаях в Сенате нужного числа голосов набрано не было, и обвинения были в итоге сняты.


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