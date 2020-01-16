Лукашенко запутался в поисках нефти 8 16.01.2020, 8:46

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ИСТОЧНИК: СЕРГЕЙ ЕЛКИН / DW.DE

Диктатор не может найти альтернативы российским углеводородам.

Сейчас Беларусь закупает только небольшое количество российской нефти у фирм Гуцериева . Поиск альтернативных поставщиков идет на фоне разногласий между Минском и Москвой по цене на сырье, пишет Александр Ярошевич в статье на сайте naviny.by.

В Польше, по сути, заявили, что не смогут поставлять нефть по «Дружбе» в Беларусь в ближайшей перспективе.

«Нынешняя техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» не допускает передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении, сохраняя при этом непрерывность поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются контракты на транспортировку нефти на нефтеперерабатывающие заводы», — рассказали Naviny.by в пресс-службе компании PERN.

В России нефть дешевле

Поручение в ближайшее время обеспечить поставку нефти из альтернативных источников в конце прошлого года дал Лукашенко.

Раньше Беларусь поставляла нефть из Венесуэлы, Азербайджана, Казахстана и Ирана, но по цене она дороже российского сырья.

Как посчитал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, несмотря на подорожание российской нефти из-за налогового маневра она все равно обходится для Беларуси дешевле — разница по сравнению с мировой ценой составляет порядка 80 долларов за тонну.