Белорус Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией» 16.01.2020, 9:10

Белостоцкий футбольный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

Экс-защитник могилевского "Дняпро" Никита Степанов согласовал контракт с польской "Ягеллонией" (Д1). 23-летний белорус продолжит карьеру в этом клубе, передает football.by.

После 20 туров белостоцкий клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов. В сезоне-2019 футболист провел в составе "Дняпра" 27 матчей, в которых забил один гол.