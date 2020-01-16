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Белорус Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией»

  • 16.01.2020, 9:10
Белорус Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией»

Белостоцкий футбольный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице.

Экс-защитник могилевского "Дняпро" Никита Степанов согласовал контракт с польской "Ягеллонией" (Д1). 23-летний белорус продолжит карьеру в этом клубе, передает football.by.

После 20 туров белостоцкий клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов. В сезоне-2019 футболист провел в составе "Дняпра" 27 матчей, в которых забил один гол.


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