Что добавить в кофе, чтобы сделать его максимально полезным для здоровья? 3 16.01.2020, 9:17

Эксперты рассказали, как лучше готовить утренний напиток.

Специалисты рассказали, что употребление кофе с корицей способствует улучшению пищеварения, а также сжиганию жира. Об этом сообщает ufatime.ru.

Тем, кто пытается похудеть, кофе следует пить без сливок и сахара. Улучшить вкус такого напитка помогает корица. Кроме того, кофе с корицей укрепляет здоровье. Так, пряность богата полезными минералами: кальцием, марганцем, калием, железом и магнием.

Кроме того, корица содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение. Антиоксиданты этой пряности эффективно предотвращают окислительный процесс, когда клетки разрушаются окисляющими их молекулами вредных веществ. Помимо этого, растительные вещества корицы также понижают уровень сахара в крови и сжигают жир.