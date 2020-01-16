Зачем Путин меняет Конституцию 7 16.01.2020, 9:42

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ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

Российские эксперт рассказали, что ждет их страну.

В своем послании 2020 года президент РФ Владимир Путин поставил вопрос о масштабной политической реформе, которая, по его словам, якобы "не затрагивает основ Конституции".

Президент РФ Путин предложил "доверить Госдуме" утверждение председателя правительства РФ, предложенных им вице-премьеров и федеральных министров. Президент не вправе не утвердить решение Думы. Впрочем, президент будет вправе их всех уволить в случае потери доверия, сообщает Радио Свобода.

Назначение президентом глав силовых ведомств и прокуроров регионов будет проводиться после "консультаций с Советом Федерации". СФ будет иметь возможность инициировать отстранение от должности членов Конституционного и Верховного Судов. Конституционный суд получит право (по запросу президента) проверять законопроекты на соответствие Основному закону до их подписания главой государства и проверять не только законы, но и иные акты.

В Конституции будет закреплено существование Государственного Совета. Муниципалитеты явно включают в "вертикаль". Что еще должно означать заявление о необходимости закрепить "единую систему публичной власти, включающую в себя органы государственной власти и местного самоуправления"? Хотя при том "полномочия МСУ "должны быть укреплены и расширены".

Все высшие чиновники России и судьи не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительства в другой стране. А кандидат в президенты РФ - никогда за всю свою жизнь не иметь ни того, ни другого, да еще и непрерывно проживать 25-лет в России.

Следующий президент, возможно, сможет занимать свой пост только 2 срока. Путин предложил "обсудить" возможность убрать слово "подряд" из соответствующей статьи, он не против. Но как еще народ скажет...

Конституцию сделают приоритетной по отношению к международным договорам и принципам международного права: они могут действовать ране лишь тогда, когда ей не противоречат. Для такой поправки надо созывать Конституционное собрание, о котором даже закона нет. Страна, где в Конституцию вносятся принципы изоляционизма будет другой. Какой?

В пакете Путина есть ряд популистских поправок: в Основном законе запишут, что минимальная зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума, а пенсии должны индексироваться.

Поправки, по его идее, будут вынесены на "всенародное голосование". Пресс-секретарь Песков уже объявил, что это не констиуционный референдум. Занчит, будет придумана некая процедура, продающая народу поправки в Конституцию "пакетом".

На этом фоне плебисцитарного переворота, готовящего поле для транзита власти от Путина к Путину, уходят в тень конкретные социальные посулы Кремля. Выплаты увеличенного материнского капитала продлили до конца 2026 года. Всех школьников 1-4 классов к 2012 году обещали обеспечить бесплатным горячим питанием. С 1 сентября 2020 г. появится федеральная доплата классным руководителям в 5000 рублей. Будут больше заниматься образованием и медициной, увеличивая ассигнования. Много других обещаний всего хорошего 15 января дано Путиным. И это будет делом иного кабинета министров: правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Новое возглавит Михаил Мишустин.

Срочное изменение Конституции перед выборами в Госдуму - это переворот в государстве или государственный переворот? Почему Правительство России срочно подало в отставку? Какой станет политическая система России. Зачем Путину понадобилось "всенародное голосование", а не законный конституционный референдум? Ради сохранения у себя всей полноты власти на ином посту после 2024 года Путин становится архитектором новой "системы РФ"?

Эти вопросы на Радио Свобода обсуждают экономист Евгений Гонтмахер, политик и историк Владимир Рыжков, юрист Елена Лукьянова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: Выступление президента России с посланием обернулось сенсацией: Владимир Путин потребовал внесения поправок в Конституцию. Для чего Владимир Путин меняет Конституцию, почему правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Срочное изменение Конституции за полтора года до выборов в Государственную Думу — это переворот в государстве или государственный переворот?

Владимир Рыжков: Это не переворот. Сегодня уже высказано мнение, что это начало подготовки к 2024 году заблаговременное. То ли к уходу Владимира Путина из власти, то ли к сохранению его у власти в каком-то ином виде, но это однозначно связано с будущей передачей власти или с будущими изменениями во власти. Это не переворот — это изменение, которое не носит кардинального, фундаментального характера.

За многие, если бы я был депутатом, проголосовал бы за них. Я бы поддержал часть из этих вещей, например, правильно, чтобы Дума формировала правительство, я всегда за это выступал еще в 1990-е годы. Правильно усилить контрольные полномочия парламента, правильно усилить Совет Федерации. Хорошее дело, что Совет Федерации согласовывал, там более мягкая фраза была — консультировал по силовым ведомствам.

Михаил Соколов: Судей Советом Федерации снимать?

Владимир Рыжков: Это ослабление судебной власти, против этого надо выступать, против этого надо голосовать. Потому что у нас и так судебная власть раздавлена, а то, что сегодня предложил Путин, еще больше ее ослабляет. Фактически в произвольном порядке теперь можно любого судью Конституционного или Верховного суда снять с должности именно политическим решением — это неприемлемо.

Еще, что абсолютно неприемлемо — это то, что предложено отказаться от верховенства международного права. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, идет речь о европейских конвенциях о правах и свободах прежде всего, о европейских конвенциях о запрете пыток, о европейских конвенциях в части справедливости судебного разбирательства. То есть Россия хочет выскочить в лице своего политического руководства из-под обязательств, связанных с правами и свободами граждан. И здесь возникает юридическая тонкость, Елена Лукьянова, я думаю, нам объяснит, дело в том, что 15 статья, где установлен приоритет международного права — это первая глава Конституции, она не может быть видоизменена или отменена Федеральным собранием, Советом Федерации, регионами и референдумом не может. Поэтому здесь есть неясность в том числе и по процедуре, как Путин собирается это делать.

Михаил Соколов: Евгений, что вы увидели как экономист в этой конституционной игре Владимира Путина? Зачем срочно понадобилось, на ваш взгляд, так передернуть, перевернуть шахматную доску? Может быть так плохи дела в экономике, что необходимо переключить, например, внимание с нее?

Евгений Гонтмахер: Если не говорить об отставке правительства, остановиться на том месте, где Путин остановился, когда читал свое послание, то у меня было такое ощущение, что он решил, если говорить про наше общество, там, кстати, ничего не сказано было в послании про гражданское общество.

Володя, ты еще не сказал про одну поправку, практически он предложил ликвидировать местное самоуправление.

Владимир Рыжков: Там такая мутная формулировка, я ее пару раз переслушал, там ни черта не понятно.

Евгений Гонтмахер: Мне и многим коллегам показалось, что он имел в виду, что вертикаль власти должна идти от Москвы до самой последней деревни. С этой точки зрения, помните: «Детям мороженное, женщине цветы». То есть населению дополнительные какие-то примочки.

Кстати, я сразу хочу обратить внимание, что за последние 5-6 лет, когда шло реальное снижение доходов и много чего, социалка недофинансировалась очень сильно, несмотря на экономические вещи. Помните, профицит бюджета, цена отсечения нефти, Фонд национального состояния пух. На этом правительству удалось сэкономить несколько триллионов рублей. Сейчас нам выдали социальный пакет на полтриллиона рублей в год. Теперь то, что накопили где-то в кубышках, начали потихоньку отдавать. Политической элите, истеблишменту, который сидит и шуршит — а что будет в 2024 году? - кидают эти все вещи. Например, по Госсовету. Все начинают говорить: а может быть введение в Конституцию Госсовета означает, что Владимир Владимирович туда захочет пойти и так далее. Пусть теперь эта политическая элита между собой дискутирует, а я, я имею в виду Владимира Владимировича, я буду сидеть и смотреть, наблюдать, как они там чего, исходя из этого выстраивать какие-то свои рекомендации. Мне показалось после окончания послания вот. Но как только после этого мы узнали про отставку правительства, ситуация, видимо, немножко сложнее. Хотя в послании не было сказано ничего критического в адрес правительства.

Михаил Соколов: Скорее в адрес губернаторов.

Евгений Гонтмахер: Губернаторов слегка пнули. Это сейчас такой тренд — губернаторы во всем виноваты, их надо пихать со всех сторон. Я так понимаю, что отставка правительства все-таки связана с тем, что майские указы знаменитые 2018 года, где Путин поставил свои национальные цели, сейчас под большой угрозой выполнения. Счетная палата, официальный орган, об этом говорит, многие эксперты, что майский указ оказался пустым, мертворожденным. И с этой точки зрения он, видимо, для Путина важен. Потому что это ассоциируется с ним, с его достижениями, что он хочет срок завершить на этой высокой ноте, а это правительство ничего не может, ни экономику завести, ни бедность снизить в два раза, как там написано, пенсионная реформа и так далее. Поэтому может быть это неслучайно, что после этого послания успокаивающего, всем все раздали, он дополнительно вносит эту ноточку: ребята, а теперь я меняю правительство, чтобы второе дыхание придать тому, о чем он сказал.

Михаил Соколов: Елена Анатольевна, вы как считаете, как ученый-конституционалист, это серьезно, это действительно такой переворот или это оформление того, что уже де-факто в последние годы произошло и с обязательствами России по выполнению всяких международных договоров и соглашений, и с местным самоуправлением, и со всем остальным?

Елена Лукьянова: На мой взгляд, кардинальные вещи, которые были отражены в предложениях по Конституции, те 17 минут, которые президент говорил о Конституции, в них минимум пять очень серьезных угроз основам конституционного строя. Мы пока не понимаем, как это будет оформлено, мы пока не понимаем, как это будет приниматься, мы не можем ответить на вопрос, как они поменяют стратегию-2024, потому что она действительно в первой главе.

Я бы сказала так, что было предложение по созданию механизма о невыполнении Россией своих международных обязательств.

Второе: фактически на нет сведен принцип федерализма, потому что распределение полномочий предлагается в пользу центра с ущемлением региональных представительных органов.

Третье — это местное самоуправление, это один из важнейших демократических принципов, встраивание его в единую вертикаль, восстановление фактически системы Советов от верховного до местных Советов. Мы сейчас знаем, что у местных Советов достаточно много полномочий, в том числе по нераспределенным землям, они добились в последние годы.

Далее — это независимость суда. Если судью можно убрать по утрате доверия, извините, пожалуйста, это не вяжется с основами конституционного строя.

И дискриминация граждан, поскольку граждане Российской Федерации лишаются, дискриминируются по месту своего проживания вопреки праву свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Парламентаризм, я абсолютно согласна, что расширены полномочия парламента. Это все слова, кто кого утверждает. Все так называемые консультации с Советом Федерации на фоне создания Госсовета, то есть органа управления межрегионального, нейтрализуют фактически существование Совета Федерации, его значение, его полномочия. Поэтому я считаю, что по основным принципам конституционному строю предлагается нанести очень серьезный удар.

Но другой вопрос, повторяю, мы не знаем, в каком виде это будет сделано. Ни о каком референдуме там речи не шло, шла речь о некоем голосовании, может быть даже об электронном, там могут быть совершенно другие правила. При том парламенте, который мы сегодня имеем, все эти правила могут быть легитимизированы.

Михаил Соколов: Я хотел вас спросить как раз по этому пункту о международных обязательствах и приоритете международного права. Он же действительно находится в той части Конституции, которая должна быть изменена только через созыв Конституционного собрания. Получается, что вынуждены будут проводить какую-то имитацию народного голосования, раз сказано, что это не референдум, а как нам уже сообщает господин Песков, что-то такое по указу президента, а потом созывать еще и Конституционное собрание, о котором нет закона. То есть придется принять закон о Конституционном собрании, созывать этот странный, совсем непонятный пока орган.

Елена Лукьянова: Мне, честно говоря, не кажется, что они будут трогать 15.4, а они поищут какие-то другие способы закрепить где-то что-то, что Конституция имеет приоритет. Как это будет сделано, мн пока непонятно. Не будут они лезть в первые-вторые главы пока.

Михаил Соколов: То есть в принципе мастера юридического дела в России есть, они могут что-то такое придумать.

Владимир Рыжков: Они могут ввести норму в другие главы Конституции соответствующие, она будет противоречить 15.4. Просто тупо в Конституции будут две взаимоисключающие нормы. А суды будут применять не 15.4, а новую норму.

Михаил Соколов: Все-таки вы поняли, что происходит с этими двумя сроками президента? Там какая-то очень невнятная была фраза, я, честно говоря, ее расшифровал как «казнить нельзя помиловать», то есть можно и убрать слово «подряд», а можно и не убирать, а можно убрать «два срока».

Владимир Рыжков: Я однозначно понял то, что сказал Путин, слово «подряд» будет убрано, останется четкая формулировка, что гражданин России не может занимать пост более двух сроков. Оговорка его была: «Я лично не считаю это важным, но раз народ хочет, пусть будет максимум два срока». Это однозначно, здесь нет никаких двусмысленностей.

Евгений Гонтмахер: Видимо, у Путина в голове есть какая-то схема, которую никто не знает, как перераспределить власть, по казахской схеме или еще как-то, чтобы уйти, но остаться.

Михаил Соколов: Что такое Госсовет?

Владимир Рыжков: Я слышал фразу, что у Путина 40 вариантов транзита на столе. Видимо, умники и умницы из администрации президента накидали. Многие из тех поправок, которые он сегодня предложил, они представляют фактически эти варианты. Например, то, что Путин сделал Медведева замом Совета безопасности, подчеркнув при этом: председатель Совета безопасности — президент. То есть он сказал элите четко, что Медведев не чиновник Совета безопасности, а мой заместитель, имейте в виду. Патрушев — это глава аппарата, а Медведев фактически заместитель президента, а других заместителей президента нет.

Михаил Соколов: Вице-президент, получается, но без права наследования.

Владимир Рыжков: Когда Путин говорит: не забывайте, что он работал президентом, а еще 8 лет премьером, а теперь он будет зам председателя Совета безопасности, а председатель там я. Символически это очень важно, каждая фраза имеет очень большое значение. Медведев светится от радости. Он не производит впечатления сокрушенного, потерпевшего поражение человека. Это один из вариантов дальнейшего развития событий — Совет безопасности, у него контроль над силовиками, Путин переходит туда, как Назарбаев, продолжает де-факто управлять страной, а Медведев становится его преемником. Это один из самых вероятных вариантов.

Второй вариант, который тоже сегодня прозвучал: Совет Федерации теперь будет согласовывать силовиков в такой очень мягкой форме консультаций. По ходу доработки документов могут усилить. Это значит, что без спикера сената ни министр обороны, ни директор ФСБ, ни Генеральный прокурор, ни министр внутренних дел назначен быть не может. Представляем себе — Владимир Владимирович спикер сената, который держит руку на горле всех силовиков.

Третий вариант: Госдума будет теперь утверждать премьера, премьер будет вносить всех министров и Дума всех министров тоже будет утверждать. Представим себе, что Владимир Владимирович Путин становится лидером партии «Единая Россия», у которой конституционное большинство в Государственной Думе, комар мимо не пролетит. Лидер партии, спикер Госдумы, который контролирует состав правительства, как он сегодня подчеркнул, президент не вправе отклонить ни одну кандидатуру.

Михаил Соколов: Президент вправе снять.

Владимир Рыжков: Но если это хороший президент и надежный президент.

Наконец ваш вопрос о Госсовете. То же самое, внесено предложение записать Госсовет в Конституцию. Второе, что мы знаем об этом, что там будут губернаторы, больше мы про это предложение не знаем ничего. Вы мне текст когда покажете, я вам скажу, что это такое будет. А кто сегодня исключит, что в этом Госсовете, не будет чего-нибудь такого понаписано в его полномочиях и в составе.

Михаил Соколов: Соединить Госсовет с Советом безопасности?

Владимир Рыжков: Например. И тогда глава Госсовета, это все будет зависеть от формулировок, мы сейчас гадаем на кофейной гуще, это ключевая фигура. Сегодня эти поправки, на мой взгляд, прояснили только один вопрос: Владимир Путин не пойдет по пути Лукашенко, не будет менять Конституцию, чтобы снять ограничения на бесконечное пребывание у власти, он в 2024 году из кабинета в Кремле съедет. Но в какой кабинет съедет, в каком статусе съедет, надолго ли съедет — вопрос остается открытым. Мы сегодня 4 или 5 вариантов услышали в его речи, и они все открытые. Очевидно для меня, что новый премьер-министр, который уже предложен — это не кандидат в преемники.

Михаил Соколов: Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера Российской Федерации. Михаил Мишустин — глава Федеральной налоговой службы.

Владимир Рыжков: Он эфэсбэшник, он служака. Вообще премьер-министры бывают двух типов. Тип технократа — это Фрадков, Зубков и далее по списку, и тип политика-тяжеловеса — это Черномырдин, это сам Путин, когда он был премьер-министром, это Медведев, Касьянов. Мишустин означает, что это Зубков, Фрадков. Это технократ, это не политическая фигура, чисто техническая, который не будет играть в розыгрыше власти в 2024.

Это только подтверждает то, о чем я говорил чуть раньше, что Медведева рано списывать, на мой взгляд, он остается в самой узкой из двух-трех человек обойме вероятных преемников. Сейчас ему Владимир Путин поручит какую-нибудь Ливию, там мир установить или Сирию, какой-нибудь храм восстановить наряду с миром, чего-нибудь реформировать или поручит ему комиссию по оборонному заказу. Он будет говорить, что теперь «Кинжалами» и «Ясенями» я руковожу. Переоденется в форму, будет ездить на запуски баллистических ракет. Это совершенно выигрышная пиаровская политическая позиция.