США выделят Украине $700 миллионов в 2020 году 1 16.01.2020, 9:55

Приоритет в сотрудничестве двух стран – развитие и поддержка украинского флота.

Общая сумма помощи Соединенных Штатов Украине в 2020 году составит почти семьсот миллионов долларов. Из них – почти четыреста миллионов долларов будут направлены на оборонные нужды. Об этом 14 января в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

«Главный приоритет, который был обозначен в двухсторонних консультациях между министерством обороны Украины и Пентагоном, – это усиление украинского флота. Есть такой термин «москитный флот» – скоростные катера, которых очень не хватает нашим военным. В этом году планируется передать еще три катера», – подчеркнул посол.

Он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа «Айленд». Определенная часть средств из военной помощи будет направлена на переоснащение этих кораблей, отметил Владимир Ельченко.

«Кроме того, Украина впервые напрямую закупила у США очередную партию противоракетных систем Джавелин (Javelin). Это средства, которые Украина платит сама», – сказал посол.

Украинское национальное информационное агентство «Укринформ» сообщает, что Владимир Ельченко называл точную сумму помощи в 2020 году от США – 698 миллионов долларов.

Он уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено 250 миллионов долларов со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще пятьдесят миллионов долларов будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 миллионов в качестве экономической помощи, из которых $115 миллионов будут охватывать вопросы безопасности, сообщает Укринформ.

«Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало», – заметил посол Владимир Ельченко.

Он заметил, что в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украинской стороне в качестве помощи в сфере безопасности 1,6 миллиарда долларов: «Это составляет 92% от всей помощи от всех стран мира», – сказал украинский дипломат.

Украинский посол назвал это «подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны».

Двухпартийная поддержка в Конгрессе остается

Политический аналитик института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что рост финансовой помощи на программы обороны и безопасности для Украины в 2020 году подтверждает двухпартийную поддержку со стороны США.

«Это говорит о последовательном укреплении двухсторонних отношений между Украиной и США, поскольку выделение средств иностранным государствам со стороны США – это больше компетенция Конгресса, я бы констатировал, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе не только развивается, но и укрепляется», – говорит Владимир Горбач корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Недавний прошлогодний скандал с приостановкой финансовой оборонной помощи для Украины со стороны президента Трампа, по мнению Владимира Горбача, мог активизировать помощь США в 2020 году.

«Возможно, после этого внутриполитического скандала, связанного с импичментом, две партии в Конгрессе будут демонстрировать усиленную поддержу Украине, чтобы не попадать под критику своих политических оппонентов», – подчеркивает Владимир Горбач.

Помощь США и евроинтеграционный вектор Украины

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, профессор Алексей Гарань отмечает, что существование сильной стабильной и независимой Украины отвечает интересам европейской и украинской глобальной безопасности.

«Поэтому это в интересах США. Мы всегда после 2014 года получали двухпартийную поддержку в американском Конгрессе и это важно, что она двух партийная. При Трампе мы видим импульсивность во внешней политике, демонстрацию возможности для ослабления санкций против России, но по факту при нынешнем американском президенте, начались поставки летального оружия и это было еще при президенте Петре Порошенко», – говорит Алексей Гарань корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что на новом этапе отношений между Соединенными Штатами и Украиной при президенте Владимире Зеленском можно ожидать запрос общества на усиление борьбы с коррупцией, более динамичной и реформаторской украинской политики.

«Я думаю, что можно рассчитывать и на большую американскую помощь, притом, что остается субъективизм в оценках Трампа – за и против такой помощи для Украины. Те требования, которые были от Трампа, чтобы Украина начала расследования по Байдену, не отвечают интересам Украины, это может нарушать двухпартийную поддержку в американском Конгрессе. Поэтому позиция Украины состоит в том, что мы должны держаться в стороне от внутренней американской политики, особенно, в год выборов в США», – подчеркивает Алексей Гарань.

Профессор Гарань считает, что Соединенные Штаты заинтересованы в ослаблении напряженности на Донбассе, однако не любой ценой.