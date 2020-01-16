Белорусская баскетболистка — в лидерах Евролиги
- 16.01.2020, 10:58
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Анастасия Веремеенко лидирует по количеству блокшотов.
Центровая "Надежды" Анастасия Веремеенко помогла оренбуржской команде разгромить бельгийский "Касторс Брейн" в матче Евролиги — 80:47. Белоруска набрала 9 очков и сделала 6 подборов за игру, пишет "Прессбол".
Кроме того, на счету Веремеенко шесть блокшотов в игре с "Касторс Брейн". Всего в рамках Евролиги белоруска сделал 285 блокшотов и вышла по этому показателю на первое место за всю историю турнира, опередив россиянку Марию Степанову (281).
Из первой пятерки Евролиги по количеству блокшотов только Веремеенко и Бритни Гринер (161) продолжают игровую карьеру.