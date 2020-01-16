Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера РФ 5 16.01.2020, 11:03

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Ставленник Путина провел встречи с представителями фракций Госдумы.

Михаил Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом с своем Telegram-канале сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, сообщает РБК.

Мишустин в четверг начал встречи с парламентскими фракциями. Он уже провел встречу с фракцией «Единой России».

Источник ТАСС с заседания фракции единороссов сообщил, что в новом правительстве планируются изменения.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», - сообщил ТАСС глава думских единороссов Сергей Неверов. Ранее аналогичную информацию предоставил ТАСС источник с заседания фракции.

Также глава ФНС назвал среди приоритетов своей работы на посту главы кабмина нацпроекты и цифровую экономику. «Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты», - сказал собеседник агентства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.