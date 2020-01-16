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Ушел не тот

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  • Борис Вишневский
  • 16.01.2020, 11:32
  • 5,516
Ушел не тот
Борис Вишневский

Три простых тезиса.

Первый: ни малейшего значения не имеет отставка правительства России ( тем более с анекдототическими объяснениями премьера «Денег нет, но вы держитесь» Медведева, что, мол, надо дать возможность президенту Путину принимать все необходимые решения».

А то он, бедный, не мог их принимать, понимаешь. Сказали «айфончику» уйти – он и ушел. Спасибо, хоть заранее, наверное, предупредили. Но они же там все как оловянные солдаты президента: по приказу – хоть на Запад, хоть в другую сторону…

А кого другого из лакеев сейчас назначили генералом – не важно. Потому что, как известно, никого нельзя назначить честным малым. А принцип «негативного отбора», которым давно руководствуются в Кремле, уверенно позволяет предположить, что новое правительство (опять «техническое») будет уж точно не лучше нынешнего.

Второй: Изменения в Конституции имеют одну-единственную цель: дать Путину возможность выбирать, на какой должности ему и после 2024 года реально управлять страной. И ничего другого. Премьер, глава Госсовета, президент, главный шаман – варианты возможны. Но что, кто-то сомневался, что сам он не уйдет? Он же прекрасно понимает: потерять власть – значит, потерять все. И его свита это понимает. Не будет ни уютных и обеспеченных фондов, ни аншлаговых лекций, ни спокойной жизни на зарубежных виллах. Будет совсем другое. И интервью придется давать, заканчивая ответы словами «Ваша честь»….

Но ушел, как вы понимаете, не тот, кому бы следовало.

Кому интересно – посмотрите мой анализ в «Новой газете».

Третье. Очень характерно, кого стремительно включили в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Наряду с очень немногими серьезными профессионалами (такими, как Сурен Авакьян), там и прыгунья Исинбаева, и пианист Мацуев, и экс-фигуристка Роднина, и казачий атаман Долуда, и верноподданный режиссер Шахназаров, и писатель-боевик Прилепин (эх, Гиви с Моторолой не дожили)… Жаль, нет «ночного волка» Залдостанова и вождя нодовских клоунов Федорова – был бы полный комплект палаты № 6.

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И эти граждане теперь будут имитировать общественное участие при разработке поправок к Конституции? Не смешите мои тапочки. Что им скажут написать – то они и одобрят бурными аплодисментами.

Это не народ. Это хуже, чем народ. Это лучшие люди города.

Пришли просить Владимира Владимировича, чтобы он правил ими вечно.

Вон они, жмутся у стен.

Борис Вишневский, Telegram


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