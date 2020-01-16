закрыть
16 января 2020, четверг, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусы снова скупают валюту

2
  • 16.01.2020, 11:24
  • 3,748
Белорусы снова скупают валюту
Архивное фото Reuters

В текущем году чистая продажа валюты может обнулиться.

В декабре прошлого года физические лица купили иностранной валюты на 929,3 млн. долларов, что оказалось максимальной величиной для данного параметра с августа 2015 года, пишет select.by.

По сравнению с ноябрем текущего года покупки в декабре выросли на 142,2 млн. долларов, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 200 млн. долларов.

Увеличение спроса на валюту явно вызвано не сезонными факторами, а, скорее всего, ухудшением отношений между РБ и РФ, которое выразилось в безуспешном исходе переговоров между президентами двух стран по вопросу интеграции в рамках "союзного государства".

На это указывает то, что в декабре 2018 года спрос на иностранную валюту со стороны населения также вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но ненамного.

Выросли в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем того же года объемы покупки как наличной, так и безналичной валюты: на 99,5 млн. долларов и 42,7 млн. долларов (до 641,5 млн. долларов и 287,8 млн. долларов соответственно).

Объем продажи валюты физическими лицами в декабре прошлого года тоже значительно вырос по сравнению с ноябрем: на 96,7 млн. долларов — до 886,3 млн. долларов. Однако это далеко не рекорд, даже в августе текущего года продажи были выше. Но это на 179,8 млн. долларов больше, чем в декабре 2018 года.

Похоже, что некоторые жители Беларуси решили продать валюту по выросшему курсу, как это бывало ранее после ослабления рубля.

Продажа населением наличной валюты в декабре 2019 года увеличилась по сравнению с ноябрем на 81,8 млн. долларов и достигла 705,3 млн. долларов. А продажа безналичной валюты поднялась на 14,9 млн. долларов — до 181 млн. долларов.

В результате жители Беларуси в декабре прошлого года купили валюты больше, чем продали, на 43 млн. долларов. В декабре прошлого года чистые продажи составляли 21,9 млн. долларов.

В сумме за весь 2019 год физические лица купили валюты на 9 165,6 млн. долларов, а продали — на 9 763,3 млн. долларов. Таким образом, в целом за год они реализовали валюты в чистом выражении на 597,7 млн. долларов.

В 2018 году физические лица приобрели валюты на 7 974,9 млн. долларов, то есть примерно на 1,8 млрд. долларов меньше, чем в 2019 году. А продали валюты жители РБ в 2018 году примерно на 0,7 млрд. долларов меньше — на 9 089,7 млн. долларов.

Чистая продажа в 2018 году составляла 1 114,8 млн. долларов, то есть почти в 2 раза больше, чем в 2019-м. Если такая тенденция сохранится, то в текущем году чистая продажа валюты может обнулиться.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц