Белорусы снова скупают валюту 2 16.01.2020, 11:24

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В текущем году чистая продажа валюты может обнулиться.

В декабре прошлого года физические лица купили иностранной валюты на 929,3 млн. долларов, что оказалось максимальной величиной для данного параметра с августа 2015 года, пишет select.by.

По сравнению с ноябрем текущего года покупки в декабре выросли на 142,2 млн. долларов, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 200 млн. долларов.

Увеличение спроса на валюту явно вызвано не сезонными факторами, а, скорее всего, ухудшением отношений между РБ и РФ, которое выразилось в безуспешном исходе переговоров между президентами двух стран по вопросу интеграции в рамках "союзного государства".

На это указывает то, что в декабре 2018 года спрос на иностранную валюту со стороны населения также вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но ненамного.

Выросли в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем того же года объемы покупки как наличной, так и безналичной валюты: на 99,5 млн. долларов и 42,7 млн. долларов (до 641,5 млн. долларов и 287,8 млн. долларов соответственно).

Объем продажи валюты физическими лицами в декабре прошлого года тоже значительно вырос по сравнению с ноябрем: на 96,7 млн. долларов — до 886,3 млн. долларов. Однако это далеко не рекорд, даже в августе текущего года продажи были выше. Но это на 179,8 млн. долларов больше, чем в декабре 2018 года.

Похоже, что некоторые жители Беларуси решили продать валюту по выросшему курсу, как это бывало ранее после ослабления рубля.

Продажа населением наличной валюты в декабре 2019 года увеличилась по сравнению с ноябрем на 81,8 млн. долларов и достигла 705,3 млн. долларов. А продажа безналичной валюты поднялась на 14,9 млн. долларов — до 181 млн. долларов.

В результате жители Беларуси в декабре прошлого года купили валюты больше, чем продали, на 43 млн. долларов. В декабре прошлого года чистые продажи составляли 21,9 млн. долларов.

В сумме за весь 2019 год физические лица купили валюты на 9 165,6 млн. долларов, а продали — на 9 763,3 млн. долларов. Таким образом, в целом за год они реализовали валюты в чистом выражении на 597,7 млн. долларов.

В 2018 году физические лица приобрели валюты на 7 974,9 млн. долларов, то есть примерно на 1,8 млрд. долларов меньше, чем в 2019 году. А продали валюты жители РБ в 2018 году примерно на 0,7 млрд. долларов меньше — на 9 089,7 млн. долларов.

Чистая продажа в 2018 году составляла 1 114,8 млн. долларов, то есть почти в 2 раза больше, чем в 2019-м. Если такая тенденция сохранится, то в текущем году чистая продажа валюты может обнулиться.