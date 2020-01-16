Витаутас Ландсбергис: БелАЭС — кремлевский проект 16.01.2020, 11:45

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Витаутас Ландсбергис

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Первый руководитель Литвы считает, что выбор площадки для АЭС в Островце — не случайный.

В парламенте Литвы был представлен меморандум, посвященный необходимости сплотиться, оказать гражданское сопротивление угрозе белорусско-российской АЭС как со стороны Литвы, так и со стороны всего Евросоюза. На пресс-конференции первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что он убежден - АЭС в Островце - кремлевский проект, цель которого расширение экспансии и наказание Литвы за независимость, пишет Delfi.

"Достаточно и все ли в Литве осознают возникшую угрозу? Достаточна ли и всеобща необходимость выражения активной установки – это вопрос, который поднимают подписанты, поставившие свои подписи под меморандумом", – сказал Ландсбергис.

По словам профессора, меморандум по такому важному для Литвы экзистенциальному вопросу не все достаточно хорошо осознают.

"То, что происходит рядом с Литвой и в самой Литве, ведь для такой угрозы нет никакой географической границы. Мы в первую очередь должны осознать наше положение, положение Литвы – это нападение и самооборона. На Литву напали, напали на ЕС, и ты либо защищаешься, либо нет", – сказал профессор.

Он убежден, что эту ситуацию с Островецкой АЭС Кремль создал неслучайно так.

"Это ситуация, которую создал кремлевский проект. Это стремление самоутвердиться, расширить свою политическую экспансию и заодно наказать Литву за независимость. Это было очевидно, когда из 8 предложенных и намного более подходящих площадок, Кремль приказал строить здесь, у Вильнюса", – сказал Ландсбергис.

По словам профессора, Островецкая АЭС - угроза для будущего Литвы и ее народа.

"Есть два аспекта: угроза и свинство. Угроза нашей стране, нашему будущему, будущему наших детей, народу. Если нависла угроза, то это угроза и наивно утешать себя тем, что мы еще не погибли. Мы уже гибнем, признавая то, что это допустимо. Мы должны говорить: это недопустимо, мы не согласны. Обе стороны этого момента и угроза и свинство навязаны Литве против ее воли, даже без обсуждения", – сказал он, акцентируя, что это бесчеловечно, это насмешка.

Ландсбергис отмечает важность ответственности граждан, когда государство сталкивается с такими угрозами.

"Государство - это не только ведомства, на которые можно перекинуть ответственность, пусть они подписывают себе исторический приговор. Государство - это и граждане... И граждане должны быть активными", – сказал Ландсбергис.

Он сказал, что сопротивление Островецкой АЭС надо озвучивать именно в структурах общества, государство не должно этому мешать.

"Если и государство решит защищаться, а не только имитировать самозащиту, то оно не будет мешать созданию антиостровецких комитетов или других структур, не будет мешать обсуждениям этого вопроса в общественных организациях", - сказал профессор.

Общественные деятели Литвы вместе с членом фракции СО-ХДЛ, послом Жигимантасом Павиленисом в среду в зале для конференций в парламенте, организовали презентацию меморандума мирного сопротивления, заявив о необходимости самообороны Литвы и ЕС перед лицом угрозы со стороны Российско-белорусской АЭС.