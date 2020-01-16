Когда еще в Беларуси была такая теплая зима? 14 16.01.2020, 12:10

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Погода этого года бьет все температурные рекорды.

Такое впечатление, что зимы в Беларуси не было и больше никогда не будет. Но оказывается, такая погода в истории нашей страны уже наблюдалась. Доктор филологических наук Николай Николаев процитировал в своем «Фейсбуке» летописные записи за 1492 год, обращает внимание tut.by.

— Студзень i люты такія цёплыя былi, што сады цвiлi, травы былi вялiкія, роллi i сенажацi зелянелiся. А ў марцы (марте. — Прим.) месяцы 15 дзён марозу i ўсё, што зелянела, пасохла i ў нiшто абярнулася, — писал летописец.

В том году продолжалась война наших предков с Великим княжеством Московским.

ВКЛ делало попытки помириться с Москвой и предлагало заключить брак между великим князем литовским Александром Ягелончиком, который в 1492-м взошел на престол, и Еленой Ивановной, дочерью великого князя Московского Ивана III.