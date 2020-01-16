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Порошенко в День памяти «киборгов»: Мы вернем Донецк

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  • 16.01.2020, 12:38
  • 1,953
Порошенко в День памяти «киборгов»: Мы вернем Донецк

Пятый президент Украины поздравил защитников Донецкого аэропорта.

В эти дни 5 лет назад продолжалось ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту.

Как передает сensor.net, об этом на странице в Facebook напомнил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Киборги" выстояли, а не выстоял бетон ...

Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями. История киборгов - история мужества, несокрушимости и борьбы. 242 дня героической обороны ... Для всех украинцев они стали символом Украины, которую невозможно победить.

Верю, мы вернем Донецк. И на восстановленной диспетчерской вышке аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг.

Помним наших Героев. Вовек не забудем врагам и не простим никогда! Героям слава!"


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