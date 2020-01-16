Противники уплотнения Колодищей сделали плакат с цитатой Калиновского 4 16.01.2020, 12:31

1,513

«Не народ для правительства, а правительство для народа».

В Колодищах с плакатами, криками и аншлагом прошла презентация нового генерального плана агрогородка. Градостроительный проект вызвал много вопросов у местных жителей, на которые представители власти не всегда могли дать ответы, пишет realt.by.

Разработкой проекта занималась УП «БелНИИПградостроительства», заказчиком выступил Минский райисполком.

Согласно проекту, население агрогородка должно вырасти с сегодняшних 17,6 тыс. человек до 43,3 тыс. В значительной мере это будет происходить за счет строительства многоэтажных домов для многодетных семей.

Для этого планируется застроить некоторые пустоши и «земли запаса», которые местные жители считают лесом.

При этом количество мест в детских садах будет расти не так стремительно, как количество жителей. Так, учреждения дошкольного образования до 2030 должны иметь 1380 мест при том, что уже сейчас в Колодищах живет 1118 детей дошкольного возраста.

Местные жители отмечают, что по сравнению со старым генпланом в агрогородке станет намного меньше социальных объектов. Например, там, где ранее планировалось построить стадион, детский сад и школу, теперь будут многоквартирные дома.

В результате застройки под угрозой могут оказаться и многие виды из «Красной книги», которые поселились в местной пруду.

Именно поэтому, отмечает издание, местные жители активно спорили с создателями нового генплана. В свою поддержку они подготовили специальные плакаты, в том числе с известной цитатой Кастуся Калиновского: «Не народ для правительства, а правительство для народа». Но не на все вопросы жители получили ответы, пишет издание.