Путинский кунштюк Аркадий Дубнов

16.01.2020, 12:26

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Аркадий Дубнов

В России не происходит никакой передачи власти.

Отдельные составляющие:

— То, что заявлено покушение на российскую Конституцию, уже сказано сегодня не раз: предлагаемый президентом отказ от приоритета международного законодательства над российским, зафиксированного в первой главе Основного закона страны, которая не может быть изменена без созыва Конституционного собрания и принятия новой Конституции — тому свидетельство

— произошедшее сегодня в результате междусобойчика Путина и Медведева — очевидное дежавю событий 24 сентября 2011 года, когда эти же люди разыграли между собой партию в тандем, оставив своей рокировкой страну в дураках. Страна, точнее, ее столица ответила протестами и волнениями уже в декабре того же года. С тех пор Медведев в значительной степени утратил в России имидж самостоятельного политика.

— Нынешний постный(с одного поста на другой)размен, устроенный ему Путиным, снова произведен вполне в византийском духе, приватно, келейно, с абсолютным пренебрежением к обществу, без четкой и ясной мотивации. Стране в который раз внятно дали понять, что у нее есть царь, близ него челядь, а все остальные — холопы(см.Жириновского). Апелляции к Думе, к обязательности всенародного голосования, которое необходимо для принятия царских волеизъявлений — это им, холопам, с царского стола.

— Уже прозвучавшие сегодня разговоры о начавшемся в России транзите власти — от лукавого. Сам грешен отчасти, когда комментировал сегодня нашим и не нашим медиа события, сравнивая их с переходным властным периодом, начавшимся в прошлом году в Казахстане. Дело в том, что там действительно происходит реальный процесс транзита власти, пусть частично, от первого президента Назарбаева к его преемнику, второму президенту Токаеву. В России же не происходит никакой передачи власти, а есть только ее укрепление и консолидация в одних монарших руках.

— Сценарные аналогии с Казахстаном, — там Назарбаев сохранил и даже приумножил свои властные полномочия, возглавив Совет безопасности, здесь Путин готовится занять те же позиции в Госсовете после 2024 года, — справедливы лишь на первый взгляд. Казахский Елбасы (нацлидер), которому через полгода должно исполниться 80 лет, что бы там ни говорили, не вернется к официальной позиции главы государства, передав власть известному и достаточно популярному политику из ближайшего своего окружения.

— Далее, тренд развития Казахстана как при Назарбаеве, так тем более и после него, устремлен на открытие страны внешнему миру. Путинская же Россия все больше и больше окукливается в окружении своих ближайших «союзников, армии и флота». Если продолжить российско-казахстанские аналогии, то приходится исходить из того, что Путин стремится сохранить Медведева в качестве своего преемника и после 2024 года. Однако обеспечивать ему этот статус придется, минуя выборы, поскольку даже в нынешней царско-холопской России он представляется неизбираемым. В отличие от Медведева, практически у любого казахстанского политика теперь всегда есть электоральное будущее, поскольку Казахстану, пусть сверху, но уже дали право на перемены. В России эти права последовательно отнимаются, — что сверху, что снизу

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»