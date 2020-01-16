Лукашенко — премьеру Латвии: Почаще приезжайте, чтобы лучше говорить на русском, на нашем языке 29 16.01.2020, 12:47

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Также правитель публично признался, что не знает иностранных языков.

На переговорах с Александром Лукашенко 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ответное слово начал на русском языке, пишет «Салiдарнасць».

Он пошутил, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы «не сказать что-нибудь не так».

— Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? — приводит БелТА слова Александра Лукашенко (их агентство подает как шутку). — Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте.

В какой еще стране первое лицо назовет «нашим» только один из двух государственных языков и публично признается в том, что не владеет международным?