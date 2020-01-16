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Общественные деятели Литвы призвали объединиться против БелАЭС

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  • 16.01.2020, 13:02
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Общественные деятели Литвы призвали объединиться против БелАЭС

Вильнюс будет стараться заставить ЕС прислушаться к его позиции.

Литовские общественные и политические деятели призвали инициировать движение мирного сопротивления против строящейся в Беларуси Островецкой АЭС. Об этом сообщает пресс-служба «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы», сообщает «Новая газета. Балтия».

«Борьба против проекта БАЭС началась давно — собраны подписи граждан Литвы против Островецкой АЭС, приняты законы, мешающие покупке производимой там энергии. Это только формальная сторона. Сейчас мы пытаемся мобилизовать все возможные усилия, чтобы заставить ЕС прислушиваться к нашей позиции, принять нашу позицию как свою собственную, запретить закупку электроэнергии у этой небезопасной электростанции», — заявил депутат Сейма Жигимантас Павиленис.

Почетный председатель «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» Витаутас Ландсбергис заявил, что АЭС в Островце — российско-белорусский проект, который призван «наказать Литву за независимость».

«Из восьми предложенных мест Кремль отдал приказ о строительстве здесь, под Литвой. Возможная катастрофа на электростанции губительна и для нас, и для Беларуси, это может произойти в любое время. Сегодняшняя кампания — это начало того, что, как мы надеемся, будет большим, стимулирующим и мобилизующим литовское общество, возможно, не только литовское», — заявил Витаутас Ландсбергис.

Меморандум о создании движения мирного сопротивления БелАЭС подписал 221 общественный деятель. В документе содержится призыв сплотиться для общественного сопротивления АЭС, которая строится рядом с литовской границей.


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