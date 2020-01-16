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В России засекретили данные об элитной недвижимости Мишустина

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  • 16.01.2020, 13:13
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В России засекретили данные об элитной недвижимости Мишустина
Михаил Мишустин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Преемник Медведева владеет недвижимостью на Рублевке.

Семья Михаила Мишустина, которого Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром России, владеет недвижимостью на Рублевке, но имена собственников этой недвижимости скрыты в выписках Росреестра, передает realty.newsru.com.

Как пишет издание «Проект» в своем Telegram-канале, Михаил Мишустин и его супруга Владлена в 2001 году, когда Мишустин занимал пост замминистра по налогам и сборам, стали владельцами особняка на Николиной горе, в коттеджном поселке «Коттон Вэй». Площадь дома составляет около 900 квадратных метров, а участка, на котором он расположен, – 5,5 тыс. квадратных метров. Участок с домом такой площади в этом поселке сейчас выставлен на продажу почти за 600 млн рублей.

«Реликтовый лес, окружающий поселок со всех сторон, и развитая инфраструктура позволят полноценно наслаждаться жизнью на природе, при этом, не теряя привычного ритма жизни. Фитнес-центры и салоны красоты, бассейны и теннисные корты готовы подарить вам полноценный комфортабельный отдых», – говорится в описании поселка.

Если раньше эта недвижимость была записана на Мишустина и его жену, то сейчас в выписке Росреестра имена двух собственников земли и дома не указаны – вместо них недвижимостью владеет Российская Федерация. При этом издание отмечает, что с 2004 по 2006 годы Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и в теории мог сам повлиять на базу ведомства.

В публикации говорится, что дом и участок сейчас, вероятно, формально принадлежит взрослым детям Мишустина. Пока они были несовершеннолетними, он указывал в декларации, что они пополам владеют домом и участком ровно такой же площади. Теперь же, по закону, их собственность в декларации указывать не нужно.

Такая же история произошла и с квартирой на улице Трехгорный вал в Москве, в которой были прописаны Михаил и Владлена Мишустины. Эта квартира находится в ведомственном доме Управделами президента. По данным Росреестра, в 2004 году эта квартира была передана в долевую собственность двум «Российским Федерациям». Двое детей Мишустина тоже владели долями в одной квартире, но ее площадь в выписке Росреестра на 5 квадратных метров меньше, чем в декларации Мишустина.

Отметим, что «Российская Федерация» числится собственником элитной недвижимости многих известных лиц, включая главу «Роснефти» Игоря Сечина и замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Кроме того, в 2016 году в выписках о недвижимости, которая принадлежит сыновьям генерального прокурора России Юрия Чайки их имена были заменены на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем из выписок и вовсе исчезли имена владельцев недвижимости. Как напоминает «Медуза», в 2017 году Верховный суд разрешил скрывать имена в Росреестре под псевдонимами.


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