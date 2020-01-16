закрыть
16 января 2020, четверг, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Разрыв между гимназиями и школами — сто баллов

  • 16.01.2020, 13:44
  • 1,214
Разрыв между гимназиями и школами — сто баллов

Почему в Беларуси так отличаются результаты тестов?

В международном исследовании PISA белорусские школьники показали результат «выше среднего», чем Министерство образования осталось довольно. Но при детализации данных можно увидеть то, что не особо радует: между учениками обычных школ и лицеев/гимназий есть ощутимый разрыв в баллах, пишет tut.by.

Международное исследование PISA проводится один раз в три года. В 2018-м Беларусь присоединилась к нему впервые. В исследовании участвовали 5803 десятиклассника из 236 учреждений образования. Среди них — 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев, а также 13 ссузов и 14 учреждений профессионально-технического образования.

Тестирование оценивало знания школьников в трех областях: их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. В каждой из них результат белорусских школьников оказался на 13−20 пунктов выше, чем среднее значение, выведенное из результатов 61 страны, участвовавшей в тестировании.

Например, по читательской грамотности белорусские школьники в среднем набрали 474 балла (среднее значение по всем странам — 454). При этом лицеисты показали гораздо более высокий результат: они получили 551 балл, гимназисты — 541. Ученики городских школ набрали 476 баллов, сельских — 435. Разница — до 106 пунктов.

В результатах по математической грамотности схожая тенденция. Здесь лицеисты набрали 564 балла (во всем мире больше только у Китая и Сингапура), учащиеся гимназий — 543 балла. Городские школьники получили 472 балла, сельские — 431. Итого средний результат белорусских школьников — 472, в мире — 459.

Те же закономерности наблюдаются и в естественнонаучной грамотности. В этой области ученики лицеев набрали 549 баллов, гимназий — 530, городских школ — 472, сельских — 436. В среднем получилось 471 (по всем странам — 458). Разница результатов у лицеистов и учеников сельских школ составила 113 баллов.

«Если натаскивать «верхи», то образование перестает быть социальным лифтом»

Участие Беларуси в исследовании PISA прошло при поддержке Всемирного банка. Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка, обращает внимание на то, что результаты учеников сельских школ ощутимо ниже среднего показателя.

— Основная задача Всемирного банка — борьба с бедностью и обеспечение всеобщего процветания. Поэтому мы ориентируемся на нижние 40 процентов распределения результатов — на тот «низ», который есть в стране.

Тигран Шмис называет два способа, как можно уменьшить разрыв между результатами учеников из учреждений образования разных типов и подтянуть нижнюю долю распределения баллов.

Фото с сайта ac.gov.ru

— Первый — это таргетирование. Мы можем посмотреть и проанализировать, с какими заданиями дети справились, а с какими — нет. Соответственно, мы идентифицируем области, в которых дети столкнулись с трудностями, усиливаем в них преподавание и, говоря грубо, готовим учителей, чтобы они обучали детей конкретно этим заданиям.

При этом специалист Всемирного банка отмечает, что большое значение в успехах школьников в том числе имеет дошкольное образование.

— Это то, что возможно скорректировать уже сейчас. Охват дошкольным образованием в Беларуси хороший, но он проседает в сельской местности. Интервенция в раннем возрасте существенно помогает детям в дальнейшем достигать высоких результатов в PISA. Это длительный процесс. Да, 15-летние школьники решили задачи PISA, но как они получили тот багаж знаний, который позволил им правильно ответить на все задания? Это вопрос продолжительной образовательной политики буквально с рождения.

Второй способ — можно проанализировать школы, которые показали результат лучше, чем от них ожидали, а затем распространить их практики на другие учреждения образования.

— Можно ли говорить о том, что если ученики гимназий и лицеев показывают высокие результаты, то есть смысл повторять их практики в обычных школах, чтобы подтягивать общий уровень до более высокого?

— Говоря о школах, которые показали результат лучше, чем от них ожидали, нужно смотреть, что особенного делают эти школы с точки зрения практики. И да, нужно смотреть на гимназии и лицеи. Как в них построен образовательный процесс, как дети ориентируются на успех? Что может быть использовано в школах, которые менее успешны? Важно, чтобы росли результаты нижней доли распределения.

Есть подходы, при которых государственная политика может быть направлена на создание или рост «верхов», то есть элиты. Но здесь, во-первых, нужно учитывать, что учеников с высокими результатами существенно меньше в сравнении с другими и их вклад в результат, соответственно, ниже. Во-вторых, такая политика увеличивает порочный круг: при натаскивании «верхов» «низы» остаются забытыми, то есть образование перестает быть социальным лифтом, на что и ориентировано социальное государство.

Практика показала, что сбалансированная образовательная политика и особенное внимание к нижней доле распределения дает лучшие результаты и обеспечивает процветание.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В качестве примера Тигран Шмис приводит Россию, которая последние девять лет росла в рейтинге PISA благодаря тому, что «низы» были подтянуты.

— Она не прирастала «верхами» — теми детьми, которые показывают высокие результаты. Но рост всегда был в «низах». Это дает более высокие позиции в рейтинге, а соответственно, и рост знаний, и больше возможностей для будущего экономики.

Кроме этого, исследование PISA фиксировало разрыв в результатах, который показывают дети из семей с высоким и более низким индексом социального, экономического и культурного статуса.

— По уровню достижений школьников рейтинг PISA показывает картину того, насколько в стране существует социальный разрыв. В Беларуси мы видим, что он есть. Не самый большой — ниже, чем в некоторых странах, но он значительный.

Подобная проблема есть везде, и она всегда будет. Как ее минимизировать — это основной вопрос государственной политики. Чтобы дети, которые не могут выбрать, в какой семье родиться — богатой или бедной, с высоким уровнем образования или нет, имели возможность получить образование и достичь всего, что они могут, и полностью реализовать свой потенциал.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц