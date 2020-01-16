Сергей Политевич подписал трехлетний контракт с «Шахтером» 16.01.2020, 13:56

Ранее белорусский футболист выступал за клуб из Кахазстана.

Бывший игрок алматинского "Кайрата" Сергей Политевич пополнил состав "Шахтера". 29-летний защитник подписал трехлетний контракт с солигорским клубом, передает пресс-служба горняков, сообщает "Прессол".

С "Кайратом" Политевич завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана-2019. В Беларуси выступал за минское "Динамо" и "Нафтан", на чужбине помимо "Кайрата" практиковал в турецком "Генчлербирлиги" и самарских "Крыльях".

Политевич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси, забил 1 гол.