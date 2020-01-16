закрыть
16 января 2020, четверг, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сергей Политевич подписал трехлетний контракт с «Шахтером»

  • 16.01.2020, 13:56
Сергей Политевич подписал трехлетний контракт с «Шахтером»

Ранее белорусский футболист выступал за клуб из Кахазстана.

Бывший игрок алматинского "Кайрата" Сергей Политевич пополнил состав "Шахтера". 29-летний защитник подписал трехлетний контракт с солигорским клубом, передает пресс-служба горняков, сообщает "Прессол".

С "Кайратом" Политевич завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана-2019. В Беларуси выступал за минское "Динамо" и "Нафтан", на чужбине помимо "Кайрата" практиковал в турецком "Генчлербирлиги" и самарских "Крыльях".

Политевич провел 32 матча за национальную сборную Беларуси, забил 1 гол.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц