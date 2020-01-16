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Стало известно когда в РФ пройдет референдум по новой Конституции

  • 16.01.2020, 14:26
Стало известно когда в РФ пройдет референдум по новой Конституции
Фото: Челябинский обзор

Голосование назначено на один из выходных.

Конституционные законопроекты о поправках в основном законе могут быть внесены в Госдуму в феврале—марте 2020 года, а всероссийское голосование по ним пройдет до 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. Источник «РИА Новости» в Совфеде подтвердил, что принять поправки в Конституцию планируется уже в этом году.

Источник РБК в Совете Федерации подтвердил планы провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию до 1 мая.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — заявил собеседник ТАСС. Он уточнил, что сейчас власти разрабатывают порядок проведения будущего голосования.

Внести поправки в российскую Конституцию Владимир Путин предложил накануне, в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил, что в связи с серьезностью вносимых изменений будет целесообразно провести по ним всенародное голосование.

Глава государства предложил закрепить в Конституции роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы регионов, федеральные министры, спикеры Госдумы и Совета Федерации. Президент должен получить возможность выносить представление Совфеду об отстранении судей Конституционного суда. Согласование кандидатуры премьера с Госдумой предлагается сделать обязательным: президент не сможет отказаться назначить главу правительства, которого утвердит парламент. Также согласовывать с Госдумой будет нужно и кандидатуры министров. Путин предложил вместе с этим ужесточить требования к кандидатуре президента и запретить занимать пост главы государства более двух сроков (сейчас ограничение распространяется на президентство более двух сроков подряд).

Накануне вечером Кремль опубликовал предполагаемый состав рабочей группы, которая займется подготовкой поправок в Конституцию. Всего в группу вошли 75 человек, среди которых писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас сообщил, что первая встреча президента с рабочей группой состоится 16 января в загородной резиденции главы государства «Ново-Огарево».


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