закрыть
16 января 2020, четверг, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Большая битва за пост премьера Украины уже началась

  • Владимир Фесенко
  • 16.01.2020, 15:13
Большая битва за пост премьера Украины уже началась
Владимир Фесенко
Фото: slovoidilo.ua

Раньше были «тайны мадридского двора», а теперь – «телеграмм-интриги».

О прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Еще одно подтверждение, что всех "начальников" и "значимых политиков" слушают. Так что, господа хорошие, будьте осторожны даже в своем кругу и в своем кабинете. Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют.

Важно другое – с кем Гончарук советуется и о чем. Советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами. Говорят о теме курса гривни, которая стала взрывоопасной. Как оказалось, завышенный курс гривни не менее опасен, чем заниженный.

То, что у президента об этом напоминают Гончаруку - это правильно. И Гончарук правильно беспокоится, что не знает ответ на претензии президента. И премьеру не отмазки по этой теме надо искать, а вместе с его собеседницами искать решение этой проблемы. Иначе дефицит бюджета будет еще больше.

Естественно, Гончарука подставляют перед Владимиром Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства.

Сам факт прослушки премьера – очень плохой прецедент. В том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности. В общем, пора звонить главе СБУ Баканову.

И напоследок. Раньше были "тайны мадридского двора", а теперь – "телеграмм-интриги". Телеграмм-сообщения на политическом сленге часто называют "телегами". Я в этой связи вспомнил, что раньше было такое выражение - "накатать телегу", что означало написать донос начальству или в органы. Вроде бы и новая информационная реальность, но новая лишь по форме, и старая по сути.

Владимир Фесенко, "Главред"


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц