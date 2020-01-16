Большая битва за пост премьера Украины уже началась Владимир Фесенко

16.01.2020, 15:13

Владимир Фесенко

Фото: slovoidilo.ua

Раньше были «тайны мадридского двора», а теперь – «телеграмм-интриги».

О прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Еще одно подтверждение, что всех "начальников" и "значимых политиков" слушают. Так что, господа хорошие, будьте осторожны даже в своем кругу и в своем кабинете. Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем полный профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют.

Важно другое – с кем Гончарук советуется и о чем. Советуется с двумя дамами, которые рулят госфинансами. Говорят о теме курса гривни, которая стала взрывоопасной. Как оказалось, завышенный курс гривни не менее опасен, чем заниженный.

То, что у президента об этом напоминают Гончаруку - это правильно. И Гончарук правильно беспокоится, что не знает ответ на претензии президента. И премьеру не отмазки по этой теме надо искать, а вместе с его собеседницами искать решение этой проблемы. Иначе дефицит бюджета будет еще больше.

Естественно, Гончарука подставляют перед Владимиром Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства.

Сам факт прослушки премьера – очень плохой прецедент. В том числе и с точки зрения вопросов национальной безопасности. В общем, пора звонить главе СБУ Баканову.

И напоследок. Раньше были "тайны мадридского двора", а теперь – "телеграмм-интриги". Телеграмм-сообщения на политическом сленге часто называют "телегами". Я в этой связи вспомнил, что раньше было такое выражение - "накатать телегу", что означало написать донос начальству или в органы. Вроде бы и новая информационная реальность, но новая лишь по форме, и старая по сути.

Владимир Фесенко, "Главред"