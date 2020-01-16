СБУ обвиняет белорусского пограничника в вербовке украинца 1 16.01.2020, 15:35

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Ему грозит от 5 до 8 лет.

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело в отношении белорусского пограничника. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Работника оперативно-розыскного отдела Пинского пограничного отряда Государственного пограничного комитета Беларуси подозревают в том, что он препятствовал «законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период». За это ему грозит от 5 до 8 лет.

Дело возбуждено в октябре 2019 года после того, как на него показал гражданин Украины, которого белорус якобы завербовал для получения информации о деятельности, вооружении и технике Луцкого отряда пограничников, а также об особенностях охраны белорусско-украинской границы в Волынской и Ровенской областях.

Украинец обратился в СБУ в июле 2018 года и признался в помощи «Республике Беларусь в проведении подрывной деятельности против Украины». Он сообщил, что его завербовали в октябре 2017 года в белорусском пункте пропуска «Невель». СБУ выяснила, что для координации деятельности белорусский пограничник использовал 11 мобильных номеров.

С 2016 года стало известно по крайней мере о шести случаях якобы вербовки украинцев белорусскими спецслужбами.