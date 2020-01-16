О ситуации с независимыми блогерами в Беларуси стало известно в ООН 6 16.01.2020, 15:57

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Правозащитники проинформировали спецдокладчиков.

Правозащитники «Весны» с помощью Волонтерской службы подготовили и направили Спецдокладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Спецдокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси сообщения по факту задержания и многократных арестов блогеров Сергея Тихоновского и Дмитрия Козлова, сообщает spring96.org.

Как отмечают заявители, в декабре 2019 года в Минске состоялся ряд мирных протестов в поддержку независимости Беларуси, за участие в которых многие активисты были привлечены к административной ответственности в виде крупных штрафов и арестов. Белорусские суды сочли нарушениями – участие в несанкционированных мероприятиях или призывы к участию в них через Интернет. Особую обеспокоенность у правозащитников вызвали репрессии в отношении блогеров, распространявших информацию о будущих мирные собрания, а затем освещавших их ход.

Так, Дмитрий Козлов из города Барань участвовал в протестах 20 и 21 декабря в Минске, где говорил о своем недовольстве властью в стране и аполитичности белорусов. 26 декабря в Ленинском суде Минска должен был состояться администраций процесс в отношении него, однако в это время он был уже задержан в Орше.

«Подробности его задержания неизвестны, судебное заседание фактически было закрытым – на него никто не смог попасть. В результате, близкие друзья Дмитрия Козлова смогли узнать, что его направили отбывать наказание в виде 15 суток ареста в изоляторе временного содержания Орши за участие в митингах и выражение своего мнения.

9 января Дмитрия Козлова должны были освободить из ИВС, однако этого не произошло. Как позже стало известно, блогера снова задержали и осудили на 15 суток ареста. Подробности судебного заседания неизвестны», – отмечают правозащитники в своем обращении к специальным докладчикам ООН.

Позже – 14 января – ПЦ «Весна» стало известно, что блогеру Дмитрию Козлову назначено еще одно наказание – 15 суток ареста, а 27 января над ним состоится еще один судебный процесс. Всего сейчас его наказание составляет 45 суток, что соответствует уголовному наказанию. По неофициальной информации от блогера – на него составлено еще два протокола за участие в мирных собраниях.

Блогера Дмитрия Козлова, известного как «Серый кот», третий раз подряд осудили к аресту на 15 суток за декабрьские акции протеста, цитирует Радио Свобода слова его знакомой Полины Степаненко.

В свою очередь блогер из Гомеля Сергей Тихоновский приезжал в Минск, чтобы провести прямую трансляцию с митингов 20 и 21 декабря. А уже 27 декабря он был задержан, доставлен в суд Советского района Гомеля и арестован на 15 суток. При этом судья Елена Шайн отказала в вызове свидетелей со стороны Сергея Тихоновского, а обвинение строилось только на письменых рапортах сотрудников ОМОНа. Следующий суд над блогером прошел 10 января, где ситуация повторилась, как и решение суда – снова арест на 15 суток. На данный момент Сергей Тихоновский находится на свободе, но может быть задержан в любой момент для отбывания наказания.

Таким образом, за свою активную гражданскую позицию Дмитрий Козлов и Сергей Тихоновский в общей сложности могут провести за решеткой 45 и 30 суток соответственно.

Отдельное внимание правозащитники обращают на то, что ИВС не приспособлены для отбывания длительных арестов, а санитарные и бытовые условия вызывают постоянную критику.

«Мы просим спецдокладчиков обратить внимание на нарушения прав конкретных людей – преследование блогеров за их деятельность, за участие в мирных собраний и за высказывание своего мнения.

Мы просим инициировать коммуникации с правительством Беларуси и получить объяснения, почему такие наказания применены к людям.

А также призываем власти Беларуси отменить судебные постановления в отношении Сергея Тихоновского, а Дмитрия Козлова срочно освободить из ИВС», - подчеркивает правозащитница Наталья Сацункевич.

Напомним, политическим репрессиям в связи с участием в протестах 7, 8, 20, 21 декабря 2019 г. подверглись более 70 человек. Во всех случаях люди были признаны виновными в участии в несанкционированных акциях и оштрафованы на сумму от 270 до 580 евро, а не менее 12 человек подверглись наказанию в виде ареста на срок от 5 до 15 суток. Прошедшие судебные заседания свидетельствуют о том, что властями Республики Беларусь нарушаются положения статей 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статей 19 и 20 Всеобщей декларации прав человека.