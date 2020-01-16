закрыть
16 января 2020, четверг, 19:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На видео попали редкие дельфины-альбиносы

  • 16.01.2020, 16:19
  • 1,220
На видео попали редкие дельфины-альбиносы

Животные плавали и резвились возле лодки рыбаков.

В Таиланде рыбакам посчастливилось снять на видео редких дельфинов-альбиносов.

Животные плавали и резвились возле лодки, об этом сообщает unian.net со ссылкой на AsiaOne. Редкие животные появились возле рыбацкой лодки в то время, как рыбаки затаскивали снасти. Вероятно, их привлек запах рыбы. Ранее правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.


популярное за неделю

Мнение

Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский