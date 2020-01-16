Циничная сделка 4 Леонид Невзлин

16.01.2020, 16:45

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Леонид Невзлин

Как передать власть таким образом, чтобы ее сохранить?

.. Вот в этом здании...

... Обсудили —

Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...

... И меньше — ни с кого не брать...

... Пойдем спать...

Как передать власть таким образом, чтобы ее сохранить? Населению России предложена циничная сделка. Вам заплатят за то, что бы будете плодиться и размножаться, а вы в свою очередь согласитесь с поправками в Конституцию. И кстати это еще не факт, что поправки будут выставлены на всенародный референдум. Казалось бы, до 2024 года, когда заканчивается срок президентства Путина, еще четыре года. Но они спешат. Уже сейчас запускают схему, которая должна обеспечить транзит власти от Путина к Путину. Не важно, как будет называться его должность. Причина? Нарастающее падение рейтингов. Когда любое голосование может стать протестным, любые выборы превратиться в бунт. Успеть провернуть свои схемы пока население окончательно не опомнилось.

Последние события лишний раз подтверждают, что в России за двадцать лет правления Владимира Путина было выстроено настоящее мафиозное государство. Когда власть используется в интересах конкретного круга лиц, имеющего иерархическую организацию. Назвать можно как угодно – мафиозная семья, ОПГ или кооператив «Озеро» (в расширенном составе). Важно другое. Цель власти в мафиозном государстве одна – получение прибыли или иных преимуществ для себя и своих приближенных. И, соответственно, вся государственная система перекраивается таким образом, чтобы гарантировать сохранение власти у правящей верхушки, поскольку иначе возникает угроза потери всех полученных за счет или благодаря государству доходов.

Рента и безопасность – ключевые моменты, контроль за которыми в любой конфигурации оставляет за собой мафиозная группа. Медведева, как доверенного человека, поэтому оставили в системе, переместив лишь с одной площадки на другую. Не важно, является Мишустин главой ФНС или техническим премьером. Он выполняет ту функцию, которая ему на данный момент делегирована Путиным. Путин же, как арбитр, обеспечивает сбалансированность и сохранность всей выстроенной им мафиозной системы. Опять же, не важно в какой формальной должности – президента, премьера, главы Госсовета или еще какой.

Главное – обеспечить сохранность денежных потоков и скрытых накоплений, стабильность работы государства в интересах мафии. И рассматривать все происходящее есть смысл с точки зрения единственного мотива – максимальное сохранение в России власти преступной группы и защита от возможных действий международных арбитров. Все остальное – технические детали.

Леонид Невзлин, Фейсбук