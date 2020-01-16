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В Беларуси большой дефицит работников

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  • 16.01.2020, 16:54
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В Беларуси большой дефицит работников

За каких работников борются наниматели?

В Беларуси по-прежнему наблюдает дефицит рабочих. Большинство вакансий для рабочих — 61,6% от всех предложений нанимателей (годом ранее — 63,4%). В числе самых востребованных рабочих значатся водители автомобиля, повара и уборщики помещений, пишет tut.by.

На начало этого года по всей стране было 83,6 вакансий (год назад — 74,9 тысячи).

Среди рабочих востребованы водители автомобилей (почти 4,3 тысячи вакансий на 16 января), повара (почти 1,8 тысячи), продавцы (2,1 тысячи), уборщики помещений (почти 1,6 тысячи), контролеры-кассиры (580). Востребованы у нанимателей также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,2 тысячи вакансий, плотников — чуть больше 1 тысячи, бетонщиков — 540, маляров — 820.


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