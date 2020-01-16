Матеуш Моравецкий: Мы будем противостоять сталинской версии истории Второй мировой 3 16.01.2020, 17:05

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Матеуш Моравецкий

Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk

Премьер Польши ответил на попытку России переписать историю.

Перед началом саммита Вышеградской группы в Праге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что московские власти всячески пытаются протолкнуть благоприятную для них версию истории, сообщает «Польское радио».

Перед началом саммита глава польского правительства подметил, что московские власти всячески пытаются протолкнуть благоприятную для них версию истории.

«Российские власти, как прежде советские, стараются восстановить сталинскую версию истории. Мы будем этому противостоять. Мы знаем, кто стоял на стороне свободы. Мы знаем, что солдат Армии Крайовой, которые вместе с советскими войсками освобождали Польшу, в итоге убивали, сажали в тюрьмы и вывозили в Сибирь. Об этом невозможно запомнить, это истинная история Польши после Второй мировой войны», - сказал польский премьер.

Пражский саммит начался со встречи глав правительств Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. За ним последует пленарное заседание на высшем уровне с участием канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Ранее пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил, что на саммите будут обсуждаться, в частности, работа над новым многолетним бюджетом Европейского союза, а также климатическая и миграционная политика.