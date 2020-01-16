В Казахстане стало на одного белорусского футболиста больше
- 16.01.2020, 17:17
Клуб из Казахстана пополнил экс-игрок минского «Динамо».
Защитник Алексей Гаврилович, проведший сезон-2019 в минском "Динамо", пополнил состав казахстанского "Окжетпеса", пишет "Прессбол".
30-летний футболист присоединился к "синегорцам" на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Контракт с игроком рассчитан до конца 2020 года.
В сезоне-2019 Гаврилович провел за столичное "Динамо" 22 игры, в которых отдал две результативные передачи, заработал шесть предупреждений и одну красную карточку.