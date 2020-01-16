Портрет, созданный минчанкой, попал в самый популярный журнал США 1 16.01.2020, 18:27

1,228

ВИКТОРИЯ САВЕНКОВА

иллюстрационное фото

Журнал TIME заказал у белоруски портрет премьер-министра Новой Зеландии.

В декабрьском номере американского журнала TIME был опубликован портрет, который создала белорусская художница Виктория Савенкова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

TIME заказал у Виктории портрет премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн для статьи «Наиболее влиятельные люди года». Этот текст был опубликован в декабрьском номере издания.

— Мне сбросили фотографии, на основе которых я сделала эскиз, — рассказала Виктория сайту citydog.by. — Мне предоставили полный выбор по стилистике, композиции и колориту — это особенно важно и дорого для художника. Я привыкла работать с большими форматами, поэтому сразу решила писать портрет большего размера.

На всю работу художнице дали четверо с половиной суток. Через два дня представители журнала связались с Викторией, и она показала работу в процессе. Итоговый вариант портрета художница отправила как файл — оригинал остался у нее.

TIME выходит с 1923 года. Его тираж составляет около 2 млн экземпляров.