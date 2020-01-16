Премьер Миш-Миш 5 Антон Орехъ

16.01.2020, 18:36

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Антон Орехъ

Под Мишустинскую балалайку россияне, может быть, вскоре все запоют.

А Михаилу Мишустину прозвище-кличку придумали уже? На всякий случай дарю: Премьер Миш-Миш. Это всяко лучше Димона.

Еще в среду днем мы про Мишустина почти ничего не знали. А сегодня он уже открылся нам с самых разных сторон. Песни для Лепса пишет. Правда Лепс менжуется почему-то, скрывает авторство. А чего стыдится, если песни хорошие? Под Мишустинскую балалайку россияне, может быть, вскоре все запоют – вдруг он и есть Тот-Кто-Придет-На-Смену? Кроме лирических подробностей из жизни новоиспеченного премьера немедленно появились и прозаические. Якобы имеются у него барские хоромы. И хоромы эти – вот сюрприз! – записаны не на самого премьера, а на Российскую Федерацию. В некотором смысле мы можем даже считать их своими! И супруга у Мишустина какие-то таинственные миллионы откуда-то намыла. Но, с другой стороны, нам с вами что за беда? Мы как-то привыкли к тому, что чиновники и депутаты живут не по средствам. Найти среди них гражданина, у которого уровень жизни совпадет с доходами – как Снежного человека повстречать у Мавзолея. В России это вариант нормы. Поэтому, смирившись с неизбежным, посмотрим на это назначение с практической точки зрения.

И с этой точки зрения у Мишустина два пути. Либо он действительно станет преемником. Ну, потому что пока-то по Конституции премьер – это же второй человек в государстве. Один шаг до Шапки Мономаха! С другой стороны, есть же Дмитрий Анатольевич. И если ставка делается на него, то Миш-Миш превращается в мальчика для биться, на которого можно свалить любые проблемы. А проблем в стране много и будет их только больше.

А психология населения такова, что Путин у россиян всегда в ослепительно белом, а виноваты во всем министры и еще иногда болтуны-депутаты. Поэтому функция премьера отчасти совпадает с функцией помойного ведра, в которое можно бросать всё подряд. Конечно, хотелось бы верить, что на своем посту Михаил Владимирович сделает что-то полезное, тем более отзывы о нем, как о работнике, в основном позитивные.

В отличие от президента и других ортодоксов, Мишустин не только умеет пользоваться компьютером – он буквально болельщик цифровых технологий. Но не думаю, что под управлением Мишустина в России возможно экономическое чудо. В условиях, когда все важнейшие решения принимает совсем другой человек, а тебе надо только брать под козырек, что-то радикально улучшить невозможно. Можно только всё еще больше испортить. Поэтому пожелаем премьеру Миш-Мишу не доломать окончательно то, что и так не работает, и не превратиться в мем, как Дмитрий Анатольевич. А когда всё закончится, он спокойно продолжит проживать в апартаментах, записанных на Российскую Федерацию. То есть, практически на нас с вами.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»