Как вырастут тарифы «Белтелекома», «МТС» и А1 3 16.01.2020, 18:42

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Фото: rozetked.me

Об этом рассказали в МАРТ.

МАРТ напомнил, что осуществляет регулирование тарифов на услуги электросвязи субъектов хозяйствования, включенных в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, передает belmir.by.

В этот реестр включены 3 оператора электросвязи, оказывающие услуги электросвязи населению и юрлицам по следующим товарным позициям: РУП «Белтелеком» – услуга передачи данных с выходом в сеть интернет по стационарному широкополосному доступу; СООО «МТС» и УП «А1» – услуги сотовой подвижной электросвязи.

В рамках контроля за ценообразованием на социально значимые услуги со всеми операторами МАРТ заключены соглашения, в которых предусмотрено повышение тарифов в 2020 году не выше базового уровня инфляции, т.е. не более 4-х процентов.

При этом повышение тарифов операторами сотовой подвижной электросвязи предусмотрено не ранее 4-го квартала текущего года, а РУП «Белтелеком» – в первом полугодии не более 2,5 процента, оставшаяся часть во втором полугодии.

В соглашениях также предусмотрено, что повышение тарифов операторы смогут произвести только при выполнении уровня инфляции в целом по стране.