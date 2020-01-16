«А я даже и не знала, что он крупный бизнесмен…» 16.01.2020, 19:00

Что известно про убитого в Гродно бизнесмена?

Убийство влиятельного бизнесмена Александра Пресняка стало шоком для гродненцев и сразу вызвало несколько версий: от российского следа до мести по экономическим мотивам.

Александр Пресняк был убит в ночь на 15 января возле своего коттеджа в деревне Чеховщина недалеко от Гродно. Всю ночь и на следующий день на месте преступления работали следователи и сотрудники милиции: опрашивали соседей, искали доказательства, пишет «Белсат».

Фото: «Белсат»

«У нас так не делают»

Новость об убийстве стала шоком как для жителей города, так и для жителей Чеховщины, где жил убитый бизнесмен:

«У нас так не делают уже давно, вы что? – растерянно пожимает плечами один из жителей поселка, который попросил не называть его имени. – У нас и «братков» нет уже давно. Если коммерсант какой не нравится, то его «закрывают». А чтобы убивать… Может, из России кто. Там же до сих пор головы откручивают, как в 90-е. А может и отомстил ему кто… трудно сказать. Заметный был человек. Пусть следователи разбираются».

Фото: «Белсат»

В коттедже вместе с Александром жила его сожительница. Совсем рядом, через забор, живет совладелец фабрики Игорь Гришин. На коттедже Гришина установлены камеры наблюдения, которые, согласно следствию, зафиксировали момент убийства.

Фото: «Белсат»

«Косичка», крики у озера и много недвижимости

По меркам Гродно Александр Пресняк – местный олигарх. Один из основателей перчаточной фабрики «Акцент», владелец недвижимости. В огромной высотке фабрики на ул. Мостовой в самом центре Гродно в последнее время сдавали помещения и кафе, и ресторанам, и отделениям банков, и спортивным клубам.

Фото: «Белсат»

Швейное производство оттуда было перенесено в другую высотку – здание фабрики «Элод», которая занимается женской одеждой. Само производство и фирменный магазин занимают второй этаж огромного здания, остальные помещения сдаются.

Фото: «Белсат»

Известно также, что Александр Пресняк интересовался восточными практиками и иногда вел себя довольно экстравагантно. Носил косичку (за что получил даже прозвище «Косичка»), выходил к озеру у дома в одних трусах, делал зарядку и упражнения голосом: по словам соседей, «кричал у озера».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

«А я даже и не знала, что он крупный бизнесмен…»

Интересно, что прописан Пресняк был в небольшом деревянном домике еще довоенной постройки на улице Мицкевича. Его хорошо помнят соседи, но об убийстве они еще ничего не слышали.

«Сашу убили? Поверить не могу… – говорит женщина, которая живет в соседнем доме более 40 лет. – Он часто приезжал сюда. Даже недавно его видела. По этому адресу живет его мать: она больна, не выходит уже из дома. Привозил ей еду, лекарства. А отец его давно уже умер. А я даже и не знала, что он крупный бизнесмен…»

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следственный комитет будет отрабатывать контакты Александра Пресняка – как личные, так и профессиональные.