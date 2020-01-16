В Купаловском впервые хотят поставить инклюзивный спектакль 16.01.2020, 19:13

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Во время презентации проекта.

Фото: организаторы

В проекте участвует Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

В среду 15 января на краудфандинговой платформе Ulej.by был опубликован необычный проект. В нем сошлись нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, чемпион мира по муай-тай и солист Brutto Виталий Гурков, рок-группа Nizkiz, а также два театра: семейный инклюзив-театр «і» и Национальный академический театр имени Янки Купалы, передает belmir.by.

Цель неожиданной коллаборации – представить первый в истории инклюзивный спектакль на главной сцене Купаловского и подарить юным актерам, в том числе детям с аутизмом, одну из самых важных театральных сцен Беларуси.

– Для любого ребенка выступать на сцене – большое событие и повод для гордости, – говорит художественный руководитель семейного инклюзив-театра «і» Ирина Пушкарева. – Выступление же на такой значимой в масштабах страны площадке, как главная сцена театра имени Янки Купалы, пока воспринимается нашими воспитанниками как смелая мечта или почти недостижимая сказка. Очень хочется, чтобы эта сказка стала для них реальностью.

«Аднойчы ў вялізным горадзе» – белорусскоязычная постановка, основанная на сюжете рассказа Ф.М. Достоевского. Специальные 3D-декорации помогают эмоционально прочувствовать историю мальчика, который потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение…

Участники краудфандинга могут выбрать лот на свой вкус: просто поддержать инициативу, приобрести билет на спектакль или выбрать более эксклюзивную опцию.

Среди последних – специальная тренировка по муай-тай от Виталия Гуркова, билет на презентацию нового альбома группы Nizkiz, возможность посещать все премьеры Купаловского на протяжении 2020-го года, а также приглашение в VIP-ложу со Светланой Алексиевич и чаепитие с писательницей в театральном буфете.

– Любые инклюзивные инициативы невероятно важны для современного общества, – комментирует обладательница Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. – В частности, участие в театральных постановках раскрепощает и учит общаться любых детей, в том числе деток с аутизмом. Я с удовольствием поучаствую в этом добром проекте, и как краудфандер, и как приглашенная гостья.

Это не все лоты от белорусских звезд, но остальные организаторы пока держат в секрете – они будут появляться на протяжении всей краудфандинговой кампании.