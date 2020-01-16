Черные кошки Путина 5 Леонид Радзиховский

16.01.2020, 19:31

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Леонид Радзиховский

Как президент РФ рушит собственную вертикаль.

Ельцин шутки шутил 31 декабря, а Путин почему-то для прикола выбрал 15 января, когда все уже отгуляли, опохмелились и протрезвели — вот тут-то Дед Мороз махнул мешком и высыпал. Мешком по головке получил бедняк Медведев. Он со своей страдальческой улыбкой и не к такому привык. Ждет, когда судьба сжалится, но пока что она его не милУет и не мИлует.

Однако это мелочь. Ноль равен нулю: Фрадков, Медведев, Мишустин. «Бедняжка зайка серенький под елочкой скакал и изредка от Дедушки мешочком получал». При этом лично Мишустина многие хвалят, говорят, что он очень улучшил ФНС. Кроме того, вполне очевидно, что смена правительства назрела и перезрела — сняв его, Путин правильно сделал. Только никакого, ни малейшего отношения к конституционной реформе эта процедура не имеет — как, скажем, увеличение материнского капитала или теплый январь в Москве.

Теперь о Дедушке. Путин, наконец, четко сказал, что президентом больше не будет, потому что не будет никогда. После этой ясности навалился окончательный туман. Если бы Путин (как я, к своему позору, много раз предсказывал) совершил подвиг, то есть выполнил бы свои прямые служебные обязанности, прописанные в законе, и, наконец, ушел в 2024 году, то неясность была бы одна: кого он вместо себя поставит («преемник»)? Вместо этого из мешка выскочили как минимум три черные кошки.

Кошка 1

Так все-таки, кого и когда Путин «выберет президентом»? Правда, сама эта должность отныне для Путина враждебна, конкурентна, и он постарается ее максимально урезать в объеме полномочий, а весьма вероятно и в сроке. Охотно верю, что как без малейших объяснений срок президента зачем-то растянули до шести лет, точно так же его и сократят назад до четырех. В общем, отныне слово «президент» не сакральное, а противное, глупое, чужое. Происходит от слова «Лукашенко» или «Обама», не наше слово.

Кошка 2

Теперь у нас есть другое, хорошее слово, на которое переносятся елей и святость с опостылевшего президентства — Госсовет! «Красивое имя, высокая честь…», как звучит! Но чернота покрывает главное: а что этот замечательный, априори всеми любимый орган может и будет делать? Это мы, конечно, узнаем из вопроса референдума, которого, впрочем, как мы уже узнали, не будет. Не больно-то и хотелось — Клишас и без нас все расклишит как надо.

Однако, боюсь, из формулировок на бумаге (Госсовет за все государственное и против всего остального; Госсовет может все, но не отвечает ни перед кем, ведь это лишь «обязательные советы госмышам от ГосКота») мы все равно ничего толком не поймем. Да и черт с нами, нас и не спросят, но, боюсь, что и не все чиновники поймут.

Кошка 3

А Дума? Ее думы отныне в цене — она же станет «выдумывать» премьера и правительство, а возможно и сам Госсовет. И какова цена этой Думы, по-прежнему непонятно. Раньше ее избирала администрация президента, а теперь кто? Управление делами Госсовета? Или и те, и другие? Или она сама себя станет избирать?

Конечно, в мире существуют президентско-парламентские республики, но, во-первых, там нет никаких госсоветов с правами, во-вторых, там не меняют законы раз в 10 лет под нового начальника и, наконец, там нет вертикали. Зато в России все это есть.

Трехглавый дракон власти, клубок змей, лебедь, щука и рак... Можно придумать множество метафор для Конституции РФ, но суть от этого яснее не станет.

Путин понимает, что ему надо уйти, что если он отменит любые ограничения по числу президентских сроков (белорусско-туркменский вариант), то пусть ничего особенного не произойдет, но народ удивится. На этом можно бы и кончить: поставить Колумбово яйцо, вспомнить про Конституцию и уйти, но Путину неохота, «Чертовски хочется поработать!» Какой же вариант «уйти-чтобы-остаться» он выбрал? Развести народ в режиме спецоперации.

20 лет строил вертикаль, построил, отшлифовал, ошкурил. Теперь надо ее рушить, чем Путин и обещал заняться. Превратить простую ясную вертикаль в какую-то «восьмерку», где ни у кого нет ясных полномочий, а ветви власти будут похожи на какой-то лист Мебиуса.

Увеличилась роль парламента, значит, депутаты (фракции) получат больше полномочий. Всенародно избранный президент, верховный главком и командующий ФСБ-МВД, станет подчиняться Госсовету, который невесть кто избрал? Зачем такой президент нужен России? Или же Госсовет станет подчиняться президенту? Зачем такой Госсовет нужен Путину? А губернаторы? А госкомпании? А телеканалы? Они будут «под кем»? Можно вспомнить вполне успешный, по крайней мере, отнюдь не драматичный опыт двоевластия 2008–2012 годов.

Тогда не ломали законы, а полномочия президента, правительства, парламента были непротиворечиво прописаны. Тогда был человек-уникум — Медведев, есть ли такой еще? Тогда Путин был молод, здоров и популярен. Тогда не было такого запроса на перемены. Сейчас такой запрос есть. Об этом Путин правильно сказал, а потом ответил: да, дорогие сограждане, запрос вижу, выполняю, за вашей спиной перекладываю власть (свою) из своей правой руки в свою левую руку, половину просыпав по дороге. Вот вам и перемены.

Ответ понятный, но слабый. Перемены возможны лишь при смене власти, а не ее перчаток. При создании нового проекта, а не старой разводки, при появлении дискурса, а не выпученных белков соловьевых.

Я ошибся в прогнозе поведения Путина, но мой общий прогноз не изменился: время в России не остановилось и не остановится. Реальная перезагрузка власти могла пройти тихо-мирно, в режиме, предписанном законом, теперь она может пройти в режиме хаоса, предписанного российской историей. Хаоса, которого легко было избежать, но Дедушка Мороз решил иначе. Его право! Вот только наступление весны он отменить не в силах. Наоборот: он эту Весну только ускорил.

Леонид Радзиховский, theins.ru