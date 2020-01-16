В Беларуси ввели изменения по трудовым книжкам 15 16.01.2020, 19:42

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Что изменится для нанимателей и работников.

В Беларуси с 28 января введут изменения по трудовым книжкам. Власти среди прочего уточнили, как действовать нанимателю, если работник был незаконно переведен на другую работу или уволен, а затем его восстановили на прежнее место. А нанимателям-физлицам с 28 января разрешат не заполнять трудовые книжки. Изменения введут из-за корректировки Трудового кодекса. Новшества предусмотрены постановлением Минтруда, пишет tut.by.

С 28 января для нанимателей-физлиц отменят ведение трудовых книжек. Изменения затронут таких нанимателей-физлиц, как индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, владельцы агроусадеб, а также тех, кто нанимает на работу к физлицам домашних работников — нянь, сиделок, помощников по хозяйству.

В ведомстве поясняли ранее, что из-за специфического характера трудовых отношений между такими нанимателями и работниками «не предполагается изменение характера трудовых отношений — перевод на другие должности, присвоение и повышение квалификации». «В этой связи сведения, вносимые в трудовую книжку работника нанимателем — физическим лицом, сводятся только к внесению записей о приеме на работу и увольнении», — отмечают в Минтруда.

— У работника возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель — физическое лицо не может этого сделать (например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и т.д.), что создавало для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника, — поясняют в Минтруда, почему ввели изменения.

К примеру, сейчас при смерти нанимателя-физлица запись в трудовую книжку о прекращении контракта с работником вносится местным исполнительным и распорядительным органом, который зарегистрировал контракт с домашним работником.

Работникам, которые трудились у нанимателей-физлиц и которые были приняты на работу до 28 января этого года, трудовые книжки нужно выдать не позже 28 февраля. При этом в книжку нужно внести запись о прекращении ее заполнения.

«Издания приказа о прекращении заполнения трудовых книжек в отношении работников, работающих у нанимателей — физических лиц, не требуется, — уточняют в Минтруда. — Запись в трудовой книжке работника, работающего у нанимателя — физического лица, может быть следующего содержания: «28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».

Изменения направлены на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями-физлицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками, отмечают в Минтруда.

Какие еще изменения введут по трудовым книжкам

Из других изменений по трудовым книжкам — с 28 января в них не нужно вносить информацию об:

адвокатской деятельности;

нотариусом нотариальной деятельности;

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,

иных видов деятельности в соответствии с законодательством.

Также будут изменения с учетом появления в Трудовом кодексе главы по дистанционной работе. Предусмотрен порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.

В постановлении Минтруда также уточняется порядок внесения записей в трудовую

книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте.

«Необходимость уточнения вызвана тем, что существующий порядок внесения записей не отражает четкой последовательности действий нанимателя при внесении записей в двух случаях: если работник был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе; изменения формулировки причины увольнения», — поясняют в Минтруда.