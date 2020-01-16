Украина готова импортировать из Польши до 80% потребностей в газе 6 16.01.2020, 19:57

1,958

Украина может получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа путем физических поставок.

Украина может за год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа путем физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

"Мы готовы с нашей стороны принимать украинскую систему до 6,6 млрд кубометров газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны", - сказал Макогон.

Украина уже имеет два соединения с ГТС Польши - Дроздовичи и Германовичи - с помощью которых могут осуществляться поставки.

"6,6 млрд кубометров - это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноуйсти (5 млрд кубометров). По суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд кубометров текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта", - сказал Макогон.

Он отметил, что после подписания прямого соглашения между операторами ГТС открылась возможность виртуального импорта из Польши.

"Это означает, что мы можем импортировать весь объем, который проходит через Украину в Польшу. Сегодня из нас в Польшу идет 9 млн кубометров в сутки, так что эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд кубометров в год", - добавил Макогон.