Белорус попался на две камеры скорости за одну секунду 2 16.01.2020, 20:31

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В Минске такое возможно.

Один автомобиль, один водитель. Один адрес, одна дата, одно время. А штрафа два. И измерителя скорости два, имеющих свои идентификационные номера, прошедших поверку и установленных, получается, в одно время по одному адресу. Одно нарушение, два штрафа — оказывается, в Минске такое возможно, пишет onliner.by.

Два «письма счастья»

Читатель Александр рассказал о случае, который произошел с ним незадолго до Нового года, 15 декабря.

— Я ехал по внешнему кольцу МКАД, затем съехал на Партизанский проспект, двигался в направлении Могилева, — сообщил он. — Шел поток, сработала камеры скорости: я увидел ее, она стояла на обочине. Точно не знал, на кого: все-таки двигался поток. Но, помню, глянул на спидометр — было больше 70 км/ч. В принципе, понял, что на меня и сработала.

Поэтому, получив примерно через неделю так называемое «письмо счастья», автовладелец не удивился. Машина его, скорость — 75 км/ч, штраф — половина базовой. Пошел и оплатил.

— А недели полторы назад я получил еще одно постановление. Та же дата и время, и даже адрес точно такой же. Я бы подумал, что это какая-то ошибка произошла, не знаю, двойная сработка или какие-то неполадки при передаче данных. Но потом присмотрелся: указаны разные номера измерителей скорости. То есть в одном месте установили сразу две камеры? Это, по-моему, самое странное.

Только цифры

Итак, внимательно рассматриваем два постановления о наложении административного взыскания. Начнем со сходств. К административной ответственности оба раза привлекается один и тот же человек — наш читатель Александр. Он управлял автомобилем Renault Fluence, регистрационный знак 3720 ЕТ-6 — это транспортное средство указано в обоих постановлениях. Дата и время совершения правонарушений в обоих случаях одни и те же: 15 декабря 2019 года, 19:37. И место совершения правонарушений одинаковое: проспект Партизанский, 178.

В обоих постановлениях собственника транспортного средства — нашего читателя Александра — признали виновным в превышении установленной скорости движения и на основании ч. 5 ст. 18.13 Кодекса об административных правонарушений оба раза его подвергли административному взысканию в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины, что в денежном выражении на тот момент составляло 12,75 рубля.

Теперь о различиях в постановлениях. А они есть, к тому же весьма существенные, иначе можно было бы предположить, что автовладельцу по ошибке прислали две копии одного и того же постановления. Но это не так: документы имеют разные номера, они выписаны в разные дни за подписями разных должностных лиц.

Помимо этого, в первом постановлении указано, что водитель допустил превышение установленной скорости движения на 15 км/ч (ехал со скоростью 75 км/ч), во втором постановлении сказано о превышении на 16 км/ч (зафиксированная скорость — 76 км/ч).

В обоих случаях превышения скорости были зафиксированы измерителями скорости PoliScan M1HP, имеющими поверку до 14.08.2020 каждый. Может быть, это один и тот же прибор? Нет, различные идентификационные номера говорят о том, что измерителя два.

То есть наш читатель получил два отдельных постановления, которые обязывают его оплатить два штрафа за превышение скорости, допущенное на одном и том же участке Партизанского проспекта в один день, в одно и то же время, вплоть до минуты.

«Я ходил к начальнику ГАИ»

Александр, изучив оба постановления, поехал с ними в ГАИ.

— Приехал к начальнику. Он звонил в «Безопасные дороги Беларуси», рассказывал ситуацию им, спрашивал, что происходит. С одним человеком говорил, с другим. Смотрел у себя на компьютере эти же фотографии — оказывается, у них в ГАИ есть база, и они все снимки с камер скорости могут просматривать. Так вот, у меня в постановлениях указаны часы и минуты совершения нарушений, а у начальника в базе — даже секунды, когда были сделаны снимки. Так вот разница между ними — 1 секунда, — утверждает Александр.

Кстати, Партизанский проспект, 178, — нередко здесь устанавливали мобильные камеры скорости. Проспект на этом участке имеет разделительную полосу: вряд ли кому-то удастся попасть на камеру скорости, развернуться и моментально попасть на нее еще раз. Хоть за секунду, хоть за минуту.

— Даже в ГАИ мне сказали, что это неправильно. И порекомендовали писать заявление или им в Госавтоинспекцию, или в суд. А еще сделать копии и направить заказным письмом с уведомлением в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Нужно разбираться.

Александр заявление пока не написал, но готовится это сделать. Штраф по второму постановлению он пока не стал оплачивать.

Комментарий СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

Корреспондент Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с предложением прокомментировать ситуацию, в которой оказался наш читатель.

«15 декабря 2019 года в 19:37 на Партизанском проспекте, 178, во время фиксации превышений скоростных режимов движения произошел технический сбой оборудования при пересменке экипажей (менялся экипаж дневной смены с экипажем ночной смены). Данный факт носил единичный характер. Приняты все меры для недопущения впредь подобного», — сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Верхи о камерах

Описанная история, напомним, произошла 15 декабря. А 16 декабря, такое вот совпадение, правитель Беларуси Александр Лукашенко проводил совещание по вопросам применения мер административной ответственности. И в числе прочего он поднял вопрос о нарушениях, зафиксированных с применением технических средств. «Полагаю, так называемые „письма счастья“ от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля», — заметил президент.

Тогда же он говорил о том, что фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона.

С 19 декабря мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси. Позднее начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк пояснял, что камеры фотофиксации все-таки вернут, но изменится подход к их установке.

В свою очередь, министр внутренних дел Юрий Караев также говорил о камерах скорости: «Мы ограничили использование переносных мобильных радаров, решили проанализировать, что изменится. Пока сказать, что это привело к всплеску правонарушений, мы не можем».

Министр также рассказал о нареканиях на мобильные датчики, которые устанавливает оператор «Безопасные дороги Беларуси». Многие граждане высказывали мнения, что такие камеры используют специально ради денег, ведь часто их можно обнаружить в таких местах, где из-за дорожных условий не нарушить скоростной режим невозможно. Либо на это влияет неудачное расположение ограничивающих скорость дорожных знаков. В таких случаях действительно «безопасностью не пахнет», отметил министр.