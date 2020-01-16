В Беларуси до сих пор не наступила климатическая зима 3 16.01.2020, 21:12

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2019 год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси.

Синоптики рассказали Onliner, что в целом 2019 год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси — это с 1881 года. Средняя температура воздуха на территории страны составила плюс 8,8 градуса, это на 2,1 градуса выше климатической нормы. Предыдущий температурный рекорд был побит в 2015 году.

— Все месяцы, за исключением января и июля, были теплее обычного. В прошлом году в течение всего января даже удерживался снежный покров, — улыбаются синоптики. — Весь июль тоже был холодным — это все мы помним. Остальные месяцы были теплыми — в течение года регистрировалось очень много рекордов дня и месяца, особенно начиная с сентября. Осень выдалась особенно теплой.

Несмотря на то, что июль был холоднее обычного, самым жарким в году стал первый день этого месяца. 1 июля 2019-го на брагинской метеостанции воздух прогрелся до плюс 36,4 градуса. А потом похолодало.

— Весь летний сезон был теплее обычного. По республике было отмечено от 26 до 54 дней с температурой выше 25 градусов — это выше средних многолетних значений. А вот число жарких дней (с температурой выше 30 градусов. — Прим.) составило от двух до двадцати дней, хотя обычно регистрируется от одного до шести таких дней, — сообщили в Белгидромете.

Климатическое лето в прошлом году длилось четыре месяца — с середины мая до середины сентября. А вот климатическая зима в Беларуси не наступила до сих пор — переход среднесуточной температуры воздуха не прошел через ноль градусов в сторону похолодания. Все это с аномально теплой погодой.

— Декабрь прошлого года был одним из самых теплых — он занял второе место за историю метеонаблюдений. До этого самым теплым считался декабрь 2006 года. Но в 2019-м средняя температура первого зимнего месяца составила 1,9 градуса тепла. Это на 5,2 градуса выше климатической нормы.

За 2019 год в Беларуси выпало 576 миллиметров осадков — это 89% от климатической нормы. Апрель стал самым сухим месяцем в году — в среднем по стране выпало 7 миллиметров осадков, или на 82% меньше нормы. Это самый сухой апрель за послевоенный период. Самым дождливым оказался июль.

Информация по солнечным дням в декабре у Белгидромета появится примерно через месяц.