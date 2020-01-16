БАТЭ отреагировал на ситуацию с Волковым, который был замешан в «договорняках» 16.01.2020, 21:18

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Захар Волков

Фото: REUTERS

Тогда игрок выступал за «Нафтан».

Пресс-служба БАТЭ отреагировала на ситуацию с защитником клуба Захаром Волковым, который фигурирует в уголовном деле о «договорных матчах» в белорусском футболе, сообщает «Прессбол». Напомним, тогда игрок выступал за «Нафтан».

По версии следствия, Волков был причастен к нечестным играм в период выступления за новополоцкий клуб. Защитник БАТЭ Захар Волков амнистирован в связи с раскаянием.

— Прежде всего считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Захаром Волковым, действующим игроком нашего клуба, случилась в период его выступлений в новополоцком «Нафтане».

ФК БАТЭ неизменно придерживается принципа fair play, всегда стоит за честное и всеобъемлющее расследование по столь деликатным вопросам. Уверены, что и Захар Волков солидарен с клубом в этом.

Призываем журналистов, специалистов — всех, кто так или иначе связан с футболом, не проводить параллелей между данной ситуацией и выступлениями Захара Волкова в ФК БАТЭ, да и вообще раньше времени не торопиться с выводами, не отвлекать действующего игрока нашего клуба от подготовки к сезону до выяснения всех обстоятельств.

Мы уверены, что компетентные органы разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение. В свою очередь, отметим, что за два года, проведенных в ФК БАТЭ, Захар Волков проявил себя на сто процентов профессиональным и преданным футболу человеком, который своим упорным трудом завоевал место в обойме не только нашего клуба, но и национальной сборной Беларуси.

Что касается реакции ФК БАТЭ на случившееся, то хотим напомнить: в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, до момента вступления в законную силу приговора суда никто не может быть признан виновным в каком-либо преступлении или правонарушении.

Поэтому ФК БАТЭ в первую очередь ожидает вступившего в законную силу решения суда. И только после этого, детально изучив все ключевые обстоятельства дела, в соответствии с законодательством и регламентирующими документами АБФФ и ФИФА мы предпримем возможные шаги по этому вопросу.

А пока воздержимся от дальнейших комментариев, — заявили в пресс-службе БАТЭ.