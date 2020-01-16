Глаза большого брата 3 Павел Матвеев

16.01.2020, 21:24

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Профессиональные лжецы отличаются хорошей натренированностью.

Был тёплый промозглый январский день, и часы пробили двенадцать.

В подъезде пахло варёной капустой и старыми половиками. К стене напротив входа был пришпилен цветной плакат, пожалуй, слишком большой для этого места. На нём было изображено огромное, больше метра в ширину, лицо человека лет шестидесяти девяти, изрядно плешивого, с мелкими, невыразительными чертами и маленькими, глубоко посаженными и оттого кажущимися особенно злыми глазками. Это было одно из тех изображений, где глаза специально нарисованы так, чтобы взгляд их всё время следил за вами. "БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ", — было написано на плакате снизу.

Точно такие же плакаты висели на всех этажах, на стене дома снаружи, у парадной, на каждом соседнем доме и на всех вообще зданиях в городе. Лицо человека, похожего на старую облезлую крысу, светилось на огромных плазменных экранах, установленных на крышах домов; возникало, подобно миражу, на транслируемых на облака лазерных голограммах; преследовало с неотвратимостью кошмара, становящегося неизбежным после употребления джина "Победа". "БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ" — надпись сообщала, предупреждала, угрожала, гипнотизировала...

*

Нет, это не пародия. И не логическое продолжение из разряда "сиквел-приквел-шмыквел", то бишь нечто, сляпанное на скорую руку окололитературным графоманом "по мотивам" всемирно известного произведения, чтобы впарить тому пиплу, который хавает и хлебает. И даже не столь мною любимые аллюзии с неконтролируемым подтекстом и нецензурными ассоциациями. Точнее, не только они одни.

Поскольку дело обстоит гораздо хуже. И менее всего заслуживает того, чтобы над ним можно было стебаться.

То, о чём так много говорилось в течение длительного времени в предшествующие годы, наконец свершилось. Им оказалось мало того, что, узурпировав в России власть, за два десятилетия существования гэбистско-воровского режима они превратили её Конституцию в фиговый листок, годный разве что на подтирку при отсутствии туалетной бумаги. Теперь они хотят её просто ликвидировать — за ненадобностью.

Именно так следует правильно понимать то, что было озвучено главарём этого режима вчера, 15 января 2020 года. Любые иные трактовки и толкования — бессмысленны, ибо безосновательны. И безосновательны, ибо бессмысленны.

Речь здесь вовсе не о декларированном желании пахана установить приоритет внутреннего законодательства (читай: воровских понятий) над законодательством международным — это и так де-факто уже имеет место. То есть они уже давно выполняют только те решения международных арбитражных судов, которые им нравятся (читай: те, с которыми они готовы примириться), а все прочие — нагло и беспардонно игнорируют. Вспомните одно лишь пресловутое пятидесятимиллиардное "дело ЮКОСа". Они просто проигнорировали решение нидерландского суда о выплате этой огромной компенсации за украденное имущество его законным владельцам — и всё. При этом совершенно открыто дав истцам понять, что те должны быть им по гроб жизни благодарны за то, что они их помиловали и выпустили из концлагерей, а ведь могли бы и не выпускать.

В ближайшей перспективе — начало в тех же Нидерландах судебного процесса по делу уничтожения "Боинга" в небе над Украиной в июле 2014 года. Суд этот, приговор которого очевиден (ибо настолько огромен массив собранных по данному делу доказательств вины правящего в России режима), также наверняка вынесет постановление о взыскании с тех, кто будет объявлен им виновными в данном преступлении, весьма существенных денег — в пользу родственников погибших. И нет ни малейшей уверенности в том, что те, кого этот суд объявит виновными, согласятся признать его вердикт. Поскольку в момент вынесения приговора они будут находиться не в зале судебных заседаний, а за много тысяч километров от него.

Точно так же обстоит дело и со всеми прочими "реформами" статей Конституции, предложенными главарём преступного режима. Включая, разумеется, такие, выглядящие совершенно непристойными, как полное уничтожение судебной системы — или того, что к настоящему времени от неё в России осталось. И много чего ещё.

*

То, что последовало сразу же вслед за озвучиванием предстоящих "конституционных реформ", — отставка правительства и предложение на пост председателя нового его состава кандидатуры персонажа, чью фамилию в данном качестве до вчерашнего дня не мог озвучить ни один доморощенный "кремленолог", будь он хоть трижды Соловей, — есть не что иное как спецоперация. Целью которой является только одно — постараться в максимально возможной степени переключить внимание крайне обеспокоенной тем, что произошло, мыслящей общественности на обсуждение того, что такого обсуждения не заслуживает вовсе. Тем паче что данный персонаж, даже по внешности идеально вписывающийся в категорию чиновников типа "фрадковзубков", никакой существенной роли в раскладе властной воровской иерархии играть и не должен. Ну а перемещение его предшественника на специально для него придуманную должность, вероятнее всего, следует воспринимать как почётную ссылку. Во времена Советской империи такие назначения во властной бюрократии именовались выражением "отфутболить на чердак". Выражение это означало, что перед тем, как тот или иной бюрократ навсегда исчезнет с политического горизонта, ему предоставляют должность, которая внешне выглядит как явное повышение по статусу, однако абсолютно лишена каких-либо реальных властных полномочий — за исключением права сидеть с умным видом в кресле, надувать щёки и время от времени изрекать что-нибудь вроде: "Денег нет, но вы держитесь".

*

Если вы когда-нибудь имели дело (читай: становились жертвой) карточного шулера или жулика-напёрсточника, вы должны знать, что, взаимодействуя с представителями данных профессий, главное — смотреть за тем, как двигаются их руки. То есть, имея дело с шулером, нужно не слушать то, что он говорит, тасуя карты, а следить за тем, что он делает с колодой. И чем более внимательно вы будете следить за его руками, тем с большей вероятностью вам придётся пустить в ход канделябр с горящими свечами — самое действенное средство против передёргивания и вынимания тузов из рукавов. Оружие это необходимо всегда иметь наготове и использовать, не раздумывая, — иначе у вас образуются все шансы повторить печальную судьбу пушкинского Германна, в финале "Пиковой дамы" оказавшегося вместо Ниццы в Обуховской больнице.

Политические шулера, в отличие от карточных, действуют по точно такой же схеме. Отличия между ними, само собой, имеются. Но они не столь существенны, чтобы можно было считать их принципиальным. Главное — в том, что, имея дело с политическими шулерами, следить надо не за движениями их рук и не за тембром голосов, а за тем, как бегают их глаза. Профессиональные лжецы отличаются хорошей натренированностью. Руки у них обычно не совершают мелких суетливых движений, голос не дрожит и не сбивается никогда. Но вот глаза... Глаза выдают всегда.

*

Если вам когда-нибудь приходилось видеть, как взрываются матовые лампочки, у которых после вспышки колба остаётся целой (такое очень редко, но всё же случается), вы должны согласиться с тем, что после этого пришедшая в негодность лампочка приобретает крайне похабный внешний вид. Внутри неё плавает облачко грязно-белого дыма, не знающее, как просочиться за пределы ограниченного стеклом объёма. Осознав невозможность выбраться из заточения, оно оседает на стенки колбы, покрывая их аляповатым узором, похожим на творения какого-нибудь "художника" с Арбата.

У главаря гэбистско-воровского режима, озвучивавшего намерение совершить конституционный переворот, глаза были похожи на горящие матовые лампочки за секунду до того, как в их колбах произойдёт взрыв.

Павел Матвеев, kasparov.ru